Nueva EPS inicia auditoría de 14,5 millones de facturas para depurar su contabilidad

El equipo interventor de Nueva EPS, encabezado por la doctora Gloria Libia Polanía Aguillón, puso en marcha un proceso de auditoría. La revisión contempla el análisis detallado de más de 14,5 millones de facturas médicas, cuyo valor total supera los $15 billones de pesos, con el fin de corregir irregularidades y mejorar la transparencia en la gestión de los recursos del sistema de salud.

De acuerdo con la información oficial, los hallazgos iniciales, detectados por los entes de control, señalan que la falta de trazabilidad y los desórdenes contables en la facturación figuran entre las principales causas de la situación financiera de la EPS.

La intervención busca sanear las cuentas, garantizar la correcta administración de los recursos públicos y restablecer la confianza de los usuarios y prestadores de servicios de salud.

Para la ejecución del proceso de auditoría fueron seleccionadas tres firmas especializadas con experiencia técnica, jurídica y tecnológica en auditoría médica y administrativa: American KPO, ACS Aciel Colombia Soluciones Integrales S.A.S. y Sosalud S.A.S. Estas compañías serán las encargadas de revisar, verificar y depurar los registros contables de la entidad.



Entre los principales resultados esperados se encuentran la estabilización del proceso de radicación de facturas, el registro transparente de la facturación pendiente, la determinación del estado real de la cartera con los prestadores y la gestión eficiente de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.