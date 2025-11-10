Nueva EPS inicia auditoría de 14,5 millones de facturas para depurar su contabilidad

En vivo
El equipo interventor de Nueva EPS anunció el inicio de un proceso de revisión de 14,5 millones de cuentas médicas, por un valor superior a los $15 billones, con el propósito de corregir inconsistencias contables.

