Conductores atemorizados por retén ilegal en vía Panamericana

Este jueves, hombres armados, con uniforme camuflado, aparecieron en plena carretera Panamericana en sector Párraga, municipio de Rosas, al sur del Cauca. Allí obligaron a los conductores a detener sus vehículos y pintaron grafitis del frente 'Carlos Patiño' de las disidencias de las Farc de algunos camiones. Algunas personas que transitaban por la vía reportaron disparos.

En otra carretera importante de la región, la vía a Buenaventura, aparecieron esta mañana tres cilindros con emblemas de las disidencias de las Farc, que obligaron su cierre por algunas horas, mientras la Fuerza Pública descartó que tuvieran explosivos.

Estos elementos fueron dejados en la madrugada de este jueves, a la altura de los kilómetros 22 y 54, en inmediaciones de Loboguerrero, los cuales estaban pintados con insignias de las disidencias de las Farc, las autiridades continúan desplegadas en toda la vía, para intervenir cualquier otra amenaza.

"El hecho que se hayan encontrado los cilindros, que estos no hayan explotado, es porque la fuerza pública está allí, porque la inteligencia está ahí y previenen lo que va a pasar. Si lo ponen, inmediatamente se dan cuenta y la comunidad ayuda a informar. Eso hace posible que no se afecte a la fuerza pública ni a la comunidad civil", señaló la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.



La instalación de estos cilindros, el hostigamiento contra la estación de policía de Potrerito en Jamundí de hace dos días, y los múltiples ataques contra la fuerza pública en el departamento del Cauca serían retaliaciones a la ofensiva que el Ejército está adelantando contra este grupo armado en otras zonas del país.

"Ustedes saben que se ha habido una operación exitosa en el Guaviare contra esta estructura de 'Mordisco' que es la misma que tenemos acá en Jamundí, por supuesto como retaliación han empezado a hacer estas acciones, pero para eso está la fuerza pública, protegiendo a la ciudadanía", anadió la gobernadora.

En las últimas 48 horas se han reportado ataques contra la Fuerza Pública en los municipios Padilla, Suárez, Caloto, Corinto, Inzá y El Patía, Cauca. Hace algunos minutos también fue atacada con drones la estación de Policía de Timbío, Cauca.