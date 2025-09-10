Cuando disminuye el homicidio aumenta la desaparición forzada: personero de Buenaventura

La Personería Distrital de Buenaventura lanzó una grave alerta sobre el deterioro de la seguridad en el puerto, evidenciado por un alarmante aumento en las desapariciones y la preocupación por la posible reaparición de prácticas de tortura como las "casas de pique".

Carlos Potes, personero distrital, hizo un llamado urgente a la Secretaría de Gobierno y a la Fuerza Pública para revisar el plan de seguridad de la zona.

"La situación sigue compleja. Varios grupos armados ilegales están amenazando a la comunidad que está ubicada en el puerto de Buenaventura. Hay amenazas, hay desapariciones. En el 2025 se han presentado más de 100 homicidios y hasta agosto 32 desapariciones. Cuando disminuye el homicidio aumenta la desaparición forzada", indicó el funcionario.



El temor al regreso de las "Casas de Pique"

Un aspecto que genera preocupación es la mención del posible retorno de las "casas de pique". El personero Potes calificó de "lamentable" que esta situación se repita.

"Es lamentable que esta situación se vuelva a repetir en Buenaventura y, efectivamente, sabemos que se nos han venido presentando dos casos de tortura. Esto sería un retroceso frente a la seguridad de Buenaventura, indicó Potes.

Ante este panorama, el personero Carlos Potes ha solicitado un aumento en el pie de fuerza y en el sistema investigativo en Buenaventura. Actualmente, la ciudad cuenta con aproximadamente 500 efectivos de la Policía Nacional y solo dos funcionarios de policía judicial para todas las investigaciones, incluyendo las desapariciones forzadas, lo que es "insuficiente".

La Personería propone modificar el plan de seguridad, pasando de "cuadrantes" a "focos de calor" en las comunas más afectadas por el conflicto, como la 10, 11 y 12.

Escuche la entrevista aquí: