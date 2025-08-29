Defensoría advierte entrelazamiento de disidencias y el ELN con bandas criminales en Cali

La Defensoría del Pueblo publicó una nueva alerta temprana de riesgo para la ciudad de Cali, en la que advierte la presunta alianza de grupos armados ilegales como las disidencias de las Farc y el ELN, con bandas criminales locales, con el fin de ampliar sus capacidades delictivas.

Esta alerta se emite, debido al recrudecimiento de la violencia que se ha venido registrando en la ciudad. El reciente atentado terrorista contra la Base Aérea, así como los ataques del 10 de junio comprueban la presencia constante de miembros de grupos armados ilegales en la ciudad, lo que pone en riesgo a la comunidad.

"Estamos trabajando para recuperar la seguridad. Agradezco que la Defensoría esté pendiente de lo que está pasando, no solo en Cali sino en toda Colombia. Algo que hemos venido advirtiendo es que en el país entero se está viendo una descomposición de la seguridad y eso se debe en gran medida a que se ha reducido el presupuesto para la seguridad", dijo el alcalde Alejandro Eder al conocer la alerta.

El mandatario le hizo un llamado al gobierno nacional para trabajar en conjunto y así lograr la recuperación de la seguridad en Cali, especialmente demostrando respaldo a las fuerzas militares y de Policía.

Barrios como Siloé, Floralia, Mojica, Llano Verde, entre otros ubicados en el oriente y la ladera de la ciudad son los que están en mayor riesgo. También se evidencia presencia y crecimiento de grupos armados en la zona rural, en los corregimientos de Navarro, Pance, Felidia y Pichindé.