Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Uribe en libertad
Alfredo Saade
Tensión Venezuela - EEUU
Mesitas del Colegio

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Delegado del Gobierno nacional anuncia retorno de familias desplazadas en Buenaventura

Delegado del Gobierno nacional anuncia retorno de familias desplazadas en Buenaventura

Más de 90 familias de Barrios como La Vecindad, Bello Horizonte y Nuevo Amanecer podrían retornar a sus hogares. Esta iniciativa ya estaría caminando y busca el apoyo del Gobierno.

La vigilancia de las autoridades se mantiene en los barrios de las comunas 10 y 12 de Buenaventura
La vigilancia de las autoridades se mantiene en los barrios de las comunas 10 y 12 de Buenaventura.
Foto: Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 20, 2025 02:31 p. m.

En la comuna 12 de Buenaventura, Valle del Cauca, el panorama es desolador: más de 90 viviendas permanecen abandonadas en sectores como La Vecindad, Bello Horizonte y Nuevo Amanecer. Sus dueños, familias que durante años levantaron allí sus hogares, tuvieron que marcharse apresuradamente ante los constantes enfrentamientos entre las bandas.

Frente a este panorama, la Mesa de Paz de Buenaventura trabaja en una propuesta que busca garantizar condiciones reales para el retorno de las familias desplazadas.

“Vamos a hacer un esfuerzo y espero que las instituciones de carácter departamental y los organismos de seguridad nos acompañen, para que podamos estructurar un proceso que permita a las personas retornar, repoblar sus territorios y continuar con sus vidas”, explicó Fabio Cardozo, coordinador de la mesa socio-jurídica de paz.

Asimismo, Cardozo manifestó la importancia de un proyecto de mujeres para la resolución de conflictos: “Una propuesta que podamos llevar a la mesa de negociación con las bandas y que se pueda concretar en sustraer a las mujeres de las actividades criminales y ofrecerles mayores garantías de vida digna en Buenaventura.”

El reto no es solamente que las familias puedan volver a sus casas, sino que lo hagan con la certeza de que no estarán en medio del fuego cruzado. También se contempla, con ayuda del Gobierno, garantizarles mejores condiciones de movilidad, dignidad y oportunidades.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Buenaventura

Gobierno nacional