Delincuentes ingresaron a puesto de salud en Buenaventura y asaltaron a trabajadores y pacientes

Trabajadores del puesto de salud del barrio Matías Mulumba en Buenaventura, Valle del Cauca, anunciaron la suspensión temporal de los servicios en ese lugar, debido a los hechos de inseguridad que se han venido registrando en la zona en los últimos días.

El caso más reciente fue un asalto perpetrado por un grupo de sujetos armados, quienes amenazaron al personal médico y los pacientes, despojándolos de todos sus objetos de valor, generando pánico entre los demás habitantes del sector.

"Tres hombres encapuchados y fuertemente armados irrumpieron en el lugar, agrediendo e intimidando al equipo de salud, despojándonos de teléfonos celulares, dinero en efectivo y pertenencias personales. Este hecho constituye una vulneración directa a nuestra integridad física, psicológica y laboral.

Estos acontecimientos reflejan una situación crítica que trasciende lo institucional y se convierte en un problema humanitario, donde quienes cuidamos la vida hoy nos vemos obligados a ejercer nuestra labor en medio del miedo, la incertidumbre y la desprotección", señalan los trabajadores del centro de salud, a través de una carta enviada la directora del lugar.



Desde la Personería de Bunaventura se indicó que lo ocurrido constituye un ataque a la misión médica, que debe permanecer aislada de cualquier conflicto, situación que sigue encendiendo alarmas, teniendo en cuenta que no es el primer hecho violento ocurrido dentro de un centro asistencial en el distrito.

"Hoy este personal siente miedo, siente zozobra, no se siente con la seguridad ni la tranquilidad de poder trabajar. Este es un centro de salud que está ubicado en la comuna número 12, comuna en la que tienen injerencia la banda criminal 'Los Shottas' y la banda criminal 'Los Chiquillos'. Dos meses atrás se nos presentó un homicidio al interior del hospital distrital de Buenaventura, cuando se supone que los centros de salud están alejados de cualquier tipo de confrontación o cualquier tipo de conflicto", señaló el personero de Buenaventura, Carlos Jefferson Potes.

Esta situación se suma a la incertidumbre que vive la comunidad en general por el regreso de los enfrentamientos entre 'Shottas', 'Espartanos' y 'Chiquillos' en la vía pública del distrito, pues en lo corrido del mes de marzo han sido asesinadas 15 personas en esta ciudad.

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Hasta el momento, las autoridades de Buenaventura no se han pronunciado respecto al asalto del puesto de salud, ni al cese de actividades del mismo. Mientras tanto la comunidad exige la presencia permanente de la Policía en la zona, para evitar más hechos de inseguridad.