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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Delincuentes ingresaron a puesto de salud en Buenaventura y asaltaron a trabajadores y pacientes

Delincuentes ingresaron a puesto de salud en Buenaventura y asaltaron a trabajadores y pacientes

A través de un comunicado, los médicos advirtieron que no regresarán a trabajar hasta que se les garantice su seguridad.

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