Denuncian que en Cartago, Valle, no están entregando medicamentos a usuarios de algunas EPS

La crisis de salud en el departamento del Valle del Cauca cada vez golpea más a los usuarios de la región. Recientemente, un video del alcalde de Cartago , Juan David Piedrahíta, alertó sobre la demora que hay en la entrega de los medicamentos a los pacientes.

En el video, que fue compartido en redes sociales, se observa que el mandatario está en una farmacia en compañía de varios ciudadanos inconformes por la prestación del servicio.

"Así como saqué tiempo para venir a ver qué es lo que pasa y no tienen dignidad y ni siquiera respeto de atender al alcalde es injusto, esto no puede estar pasando, tienen que darle a la comunidad, más de una queja han tenido y tampoco me quieren escuchar", dice el alcalde en la grabación.

Es por esta razón que solicitó a la Procuraduría y a la Personería tomar acciones de inmediata para conocer sobre la realidad de lo que tiene que padecer la comunidad para recibir los medicamentos de sus tratamientos.

"Para hacerle un seguimiento total a las EPS que están en nuestro municipio o las que están prestando el servicio de medicamentos porque deben cumplir con la norma y la ley", manifestó el alcalde de Cartago.

Ante el llamado, Andrés Felipe Meneses, personero de Cartago, Valle, pidió a toda la comunidad afectada que se acerquen a las oficinas del ministerio público para iniciar a dar solución a cada uno de los casos.

"Para todas aquellas personas que se les ha venido vulnerando su derecho a la salud, con procedimientos de entrega de medicamentos o quirúrgicos, les pedimos que lleguen a las oficinas con sus documentos y sus historias clínicas para nosotros activar directamente las acciones constitucionales como las tutelas y o derechos de petición", explicó Meneses.

Desde la Secretaría de Salud de Cartago, indicaron que la próxima semana se convocaran a varios escenarios a los actores implicados para hacer una hoja de trabajo que será vigilada por la autoridad competente para que se cumplan con las citas y la entrega de los medicamentos en las farmacias de ese municipio.