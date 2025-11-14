Diputado del Valle Jorge Luis Reyes denunció que delincuentes intentaron secuestrarlo

El diputado del Valle por el partido Liberal, Jorge Luis Reyes, denunció que fue víctima de un intento de secuestro, en zona rural del municipio de Ginebra, en el centro del departamento, cuando él y su esquema de seguridad, fueron retenidos por delincuentes que, minutos después, robaron la camioneta en la que el político se movilizaba.

Los hechos ocurrieron en la vereda Patio Bonito, del corregimiento La Floresta, cuando aproximadamente seis hombres armados interceptaron el vehículo, obligaron al diputado y a su esquema de seguridad a bajar de él, dejándolos en medio de la nada.

"Desarmaron al personal de seguridad y procedieron a amarrarlos de manos y pies, trasladándolos a una zona boscosa cercana al lugar de los hechos. De acuerdo con la información preliminar, los delincuentes, al escuchar por la radio del frente de seguridad que tiene la comunidad del sector el requerimiento de reporte del diputado, entraron en pánico y abandonaron a las víctimas, huyendo posteriormente en el vehículo", indica el comunicado oficial emitido por la oficina de prensa del diputado Reyes.

Los delincuentes, al notar la presencia de los policías, lograron huir, sin embargo, dejaron dentro del vehículo varios elementos que servirán para su plena identificación. La hipótesis de las autoridades no considera que el hecho esté relacionado con un intento de secuestro, sino que la intención de los sujetos era robar la camioneta.



"Se dio aviso a la Policía, hubo una pronta reacción, donde kilómetros más adelante se recupera este vehículo. Es delincuencia común que delinque en la zona rural del municipio, ya incautamos pasamontañas y otras prendas que transportaban en una mochila", dijo el coronel Pedro Pablo Astaiza, subcomandante de la Policía Valle.

Tanto el diputado, como su escolta y el conductor, se encuentran en buenas condiciones de salud, y ya hicieron las respectivas denuncias de lo ocurrido.