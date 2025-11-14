En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Vehículos en Bogotá
Bombardeos
Atentado contra Temístocles Ortega
Centro Democrático
Armero

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Diputado del Valle Jorge Luis Reyes denunció que delincuentes intentaron secuestrarlo

Diputado del Valle Jorge Luis Reyes denunció que delincuentes intentaron secuestrarlo

Los hechos ocurrieron en la vereda Patio Bonito, del corregimiento La Floresta, cuando aproximadamente seis hombres armados interceptaron el vehículo y amenazando al diputado y a su esquema de seguridad.

Publicidad

Publicidad

Publicidad