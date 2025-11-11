En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Armando Benedetti
Bombardeos contra disidencias
Taxistas ebrio
Jaime Esteban Moreno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Valle del Cauca estrena red aérea de protección con drones de alta tecnología

Valle del Cauca estrena red aérea de protección con drones de alta tecnología

La gobernadora del departamento, Dilian Francisca Toro, explicó que se trata de tecnología de punta que incluye drones para los patrullajes.

Publicidad

Publicidad

Publicidad