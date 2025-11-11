Valle del Cauca estrena red aérea de protección con drones de alta tecnología

Fue presentado el nuevo sistema de vigilancia y seguridad que, de ahora en adelante, se usará en varios de los municipios del departamento del Valle para reducir los índices de criminalidad, especialmente hurtos y homicidios.

Se trata de un sistema aéreo remotamente tripulado, conformado por cuatro drones que les permitirá a las autoridades, en tiempo real, conocer cuándo se esté cometiendo un delito. Los drones serán operados por pilotos certificados por la Aerocivil, garantizando seguridad, precisión y capacidad de respuesta.

“Estamos iniciando nuestro trabajo desde hoy con una Red Aérea de Protección Territorial (RAPTOR), es decir, que es un carro que consta de cuatro drones y que cumple con las siguientes condiciones: la primera, poder tener control territorial, prevenir y disuadir, y una de las más importantes es poder identificar a las personas cuando estén cometiendo un delito”, dijo Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle.

Por otro lado, Guillermo Londoño, secretario de Seguridad y Convivencia del Valle, señaló que estos drones cuentan con la última tecnología, con visión infrarroja para operaciones nocturnas y detección de calor, además de localizar personas y objetos que intenten ser ocultados. Los drones estarán conectados con el comando central de la Policía en el Valle.



“Lo que transmitan estos drones va a llegar al Centro de Gestión de Emergencias y Seguridad (CGES), que está ubicado en el municipio de Buga, y desde ahí nosotros estamos reforzando todas las capacidades, no solamente operativas, sino civiles y de las diferentes entidades territoriales”, explicó Londoño.

Estos drones podrán operar en condiciones climáticas adversas, desplazarse a más de ochenta kilómetros por hora y volar hasta 500 pies de altura.