Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Es una irresponsabilidad absoluta: secretario de Salud de Cali por peligroso reto con alcohol

Es una irresponsabilidad absoluta: secretario de Salud de Cali por peligroso reto con alcohol

Una joven murió en Cali luego de realizar un reto. Tenía que consumir varias copas de trago en un tiempo establecido, terminó en el hospital.

María José Ardila murió tras un reto de tragos en Cali
María José Ardila murió tras un reto de tragos en Cali.
Foto: Redes sociales
Por: Alison Farfán López
|
Actualizado: 31 de oct, 2025

La trágica muerte de María José Ardila, una joven de 23 años que participó en un desafío de consumo de licores en una discoteca de Cali, provocó una fuerte reacción por parte de las autoridades sanitarias de la ciudad.

Por su parte, el secretario de Salud de Cali, Germán Escobar, condenó este tipo de prácticas, calificándolas de "irresponsabilidad absoluta" por parte de los jóvenes que participaron y por los establecimientos que lo permiten y hasta promueven.

María José Ardila.
María José Ardila.
Suministrada.

En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, explicó la secuencia clínica que llevó al fatal desenlace de Ardila. Según dijo, "tuvo un consumo importante de alcohol y esto se asoció a una broncoaspiración”.

"(Broncoaspiración) es la entrada de alimentos o bebidas al tracto respiratorio, es decir, a los pulmones, y eso lo ocasionó desafortunadamente un paro cardiorrespiratorio, del cual lograron reanimarla en la institución", aseveró el secretario de Salud.

Aunque lograron reanimarla inicialmente, debido a su "estado crítico”, la paciente ingresó a una unidad de cuido intensivo y su cuadro no mejoró.

Escobar subrayó que esta tragedia es un recordatorio de que "el alcohol es una sustancia con efectos potenciales sobre la salud humana muy severos”, con efectos negativos y que su consumo excesivo puede “llevar incluso a la muerte”.

Trago
Trago
Foto: Pexels

En cuanto a la atención inicial, Escobar aseguró que los mecanismos de auxilio se activaron y se solicitó la ambulancia. A pesar de que la paciente hizo un paro cardiorrespiratorio previo al ingreso hospitalario, "la atención a la institución hospitalaria fue oportuna y lograron incluso reanimarla”.

También recordó que todo establecimiento que presente una situación de salud debe "activar inmediatamente la línea 1 2 3, que es la línea de emergencias".

“Irresponsabilidad absoluta” y llamado a la autorregulación

Respecto al establecimiento donde ocurrió el suceso, el secretario de Salud indicó que se realizó una visita de inspección como autoridad sanitaria.

"El establecimiento cumple con las condiciones establecidas en la norma sanitaria" y no se encontró ninguna irregularidad en el etiquetado de los licores. Por lo tanto, no hay razón para "creer que exista alguna alteración en el licor que consumió la joven".

A pesar de que la norma sanitaria que le compete a la Secretaría de Salud no contiene una regla aplicable a "este tipo de retos en específico," Escobar fue enfático en su condena para “la industria de licores y para la industria del entretenimiento nocturno”.

Este tipo de retos es una irresponsabilidad absoluta. Estoy completamente aterrado de la irresponsabilidad frente a este tipo de retos. Este tipo de retos no debe ser promovidos ni aceptados por ninguna persona ni por ningún establecimiento”, puntualizó.

