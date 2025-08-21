Un hecho lamentable se registró en horas de la tarde de este jueves, 21 de agosto, en el norte de Cali cuando un camión que transportaba cilindros bomba explotó frente a la Base Aérea, catalogado como un ataque terrorista que deja parcialmente la lamentable cifra de cinco muertos y más de 30 heridos.

Ante esto, la Alcaldía activó todos los protocolos por este atentado a Cali de la mano de las autoridades para dar con los responsables de este lamentable hecho, esto con el Puesto de Mando Unificado (PMU) por lo sucedido en esta base área.

: Esta es la millonaria recompensa para dar con los responsable del atentado en Cali // Fotos: suministradas / Blu Radio

Esta es la millonaria recompensa por el atentado en Cali

El alcalde de la ciudad, Alejandro Éder, lamentó los hechos e informó que, rápidamente, se activó un trabajo de la mano con la Policía Nacional para asegurar todas las entradas a la ciudad y se restringió el tráfico de camiones desde las 7:00 de la noche hasta las 4:00 de la mañana de este 22 de agosto.

“Invito a la ciudadanía si tiene información que nos permita a dar con los responsables de este ataque, o si tienen información de otro ataque que se esté planeando que llamen a la línea 123 en donde ofrecemos hasta 400 millones de pesos por información que nos permita capturar y judicializar a los responsables de este hecho”, puntualizó el mandatario.

Las autoridades de Cali activaron un Puesto de Mando Unificado (PMU) tras la explosión registrada en las inmediaciones de la Base Aérea Marco Fidel Suárez.

La Secretaría de Seguridad y Justicia informó que la medida se tomó como respuesta inmediata a la emergencia y con el fin de coordinar de manera efectiva las acciones de atención y control en la zona afectada.

Publicidad

¿Qué se sabe de este atentado en Cali?

Por ahora, las autoridades avanzan en dar con los responsables y el presidente Petro se pronunció por lo sucedido en la capital del Valle del Cauca. No solo por este caso, sino por todos los reportes de terrorismo o ataques en el país que azotan la paz en el país.

“Hoy ha sido un día de muerte en muchas regiones del país. Con los datos últimos recogidos, tenemos ocho agentes miembros de la Policía Nacional muertos y ocho heridos en Amalfi (…) y cinco civiles asesinados en Cali”, declaró el mandatario, quien pidió un minuto de silencio en honor a las víctimas.