Exalcalde Jorge Iván Ospina responde a denuncias por viáticos sin viajar a Palestina

El exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, volvió a generar polémica tras su reaparición en redes sociales, esta vez por una denuncia del concejal bogotano Daniel Briceño, quien lo cuestionó por recibir $145 millones en viáticos y menaje de traslado sin haber asumido el cargo de embajador de Colombia en Palestina.

“¿Por qué recibió usted $145.003.576 en viáticos y menaje de ida, cuando en realidad se encuentra haciendo política en Cali y no ha viajado a ejercer su cargo de embajador en Palestina?”, escribió Briceño en la red social X. El concejal acompañó su denuncia con documentos que, según dijo, corresponden a la asignación de los recursos por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Ante la controversia, Ospina respondió que el dinero no ha sido utilizado y que permanece en una cuenta a la espera de su traslado a Medio Oriente: “Son recursos determinados por ley para que quien va de misión a una embajada se traslade con su familia y sus enseres. Son fondos de destinación específica, ubicados en una cuenta y que solo pueden ser usados para dicha tarea. Devolveremos los recursos a la Cancillería porque no me pude trasladar”, explicó el exmandatario, asegurando que no ha podido viajar debido a la ruptura de relaciones diplomáticas entre Israel y Colombia, lo que le ha impedido ingresar a Cisjordania, territorio palestino ocupado.

“Yo no me he ido porque Israel y Colombia rompieron relaciones. Israel no me ha posibilitado ingresar a Cisjordania, y por tanto, no hemos podido montar la embajada”, afirmó. El exalcalde también confirmó que, desde su designación en mayo, no ha recibido salario por el ejercicio de dicho cargo. Añadió que, ante la actual crisis diplomática, su nombramiento como embajador podría caducar en los próximos meses.