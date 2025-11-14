Explota carrobomba en la vía Panamericana, cerca del peaje de Tunía; una persona murió

Una fuerte explosión se reportó esta mañana de viernes en la vía Panamericana, entre Cali y Popayán, cerca del antiguo peaje de Tunía, en la jurisdicción del municipio de Piendamó, Cauca.

Según la versión preliminar conocida por las autoridades, un carro bomba explotó antes de llegar a un puesto de control instalado por la Policía en ese tramo de la carretera.

El conductor del vehículo murió en el lugar. El Ejército encontró partes del su cuerpo en el sitio. Este hecho fue atribuido a las disidencias de alias “Iván Mordico”.

La explosión tumbo redes eléctricas dejando sin servicio de energía las veredas La María, Los Naranjos y el Hogar.



Esta acción terrorista sucedió muy cerca del sitio donde en la madrugada de hoy fue atacado a disparos el vehículo de la UNP en el que se movilizaba el senador y exgobernador del Cauca, Temistocles Ortega.

Hay temor entre los transportadores que habitualmente transitan por la vía Panamericana.