Explota carrobomba en la vía Panamericana, cerca del peaje de Tunía; una persona murió

Esta acción terrorista sucedió muy cerca del sitio, donde en la madrugada de hoy fue atacado a disparos el vehículo de la UNP en el que se movilizaba el senador y exgobernador del Cauca, Temístocles Ortega.

