Familias en Cali se movilizaron para exigir liberación de familiares presos en Venezuela. La movilización partió desde la Plazoleta de la Alcaldía de Cali y concluyó frente a la Gobernación del Valle, en la Plazoleta de San Francisco.

Con pancartas y gritos de auxilio, los manifestantes solicitaron la intervención urgente del Gobierno nacional para que gestione con las autoridades venezolanas la liberación de sus seres queridos.

Entre los casos más visibles está el de Royman Santaburgos, un taxista caleño que fue arrestado por la Guardia Nacional de Venezuela apenas cruzó la frontera junto a su familia en lo que sería un viaje turístico.

Johnny Rangel, vocero del gremio de taxistas, relató que Santaburgos “pretendía conocer las playas venezolanas y disfrutar con su familia, pero apenas pasaron la frontera, fue detenido sin explicación, sabemos que Venezuela está en tensión" señaló.

Según Rangel, varios colombianos se encuentran actualmente presos en Venezuela desde hace meses, muchos de ellos recluidos en la cárcel del Rodeo, una prisión cercana a Caracas que ha sido señalada por organismos internacionales como un centro donde se cometen torturas y violaciones a los derechos humanos.

Jennifer Gutiérrez, esposa de uno de los detenidos, hizo un llamado al presidente al Gobierno.

"Le pedimos al presidente que se ponga la mano en el corazón, que use las vías diplomáticas y las negociaciones con el gobierno de Nicolás Maduro para que nuestros colombianos puedan regresar a casa."

Las familias insisten en que sus allegados no tienen antecedentes penales en Colombia y que, hasta el momento, no han recibido una justificación clara sobre su detención por parte de las autoridades venezolanas.

