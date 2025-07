Gobernadora del Chocó por paro armado del ELN: "Las personas no hablan por miedo a represalias"

El departamento del Chocó enfrenta una vez más un paro armado del ELN, programado para iniciar este 25 de julio y durar 48 horas. La gobernadora del departamento, Nubia Carolina Córdoba, denunció en Recap Blu que el miedo y las amenazas han silenciado a gran parte de la población.

“Lo que no logran decir es mucho más, porque hay un gran número de personas que no puede hablar por el temor a las represalias”, aseguró.

La situación de seguridad en Chocó se agravó recientemente con la activación de una mina antipersona que dejó herido a un soldado en Lloró, zona donde ya se reporta confinamiento de comunidades. Según la mandataria, alrededor de 2.000 personas están actualmente afectadas en esa zona y se estima que el nuevo paro armado podría impactar a cerca de un tercio de toda la población departamental.

"Significa que no va a haber movilidad, no va a haber transporte público, no van a haber servicios y no se va a poder, sin que corra riesgo de alguna manera la seguridad, darse el goce de derecho por parte de los ciudadanos", advirtió Córdoba.

Guerrilla del ELN Foto: AFP

Este paro, según la gobernadora, es una reacción del ELN ante la presencia del Ejército Nacional en la región, y no un hecho aislado. En los últimos tres años se han registrado al menos nueve paros armados en Chocó, varios de ellos con efectos severos en subregiones como San Juan y Baudó. Además del ELN, el departamento sufre la expansión del Clan del Golfo y existe preocupación por posibles incursiones de disidencias de las FARC desde zonas limítrofes con Antioquia y Valle del Cauca.

Córdoba también fue enfática en que el problema no se soluciona solo con presencia militar: “Estado no es solo Ejército y Policía. Estado también es inversión, salud, educación, crédito y acompañamiento al ciudadano (...) La disputa territorial existe por la riqueza. Hay que garantizar que esos recursos beneficien a la comunidad”.

La gobernadora aseguró que, si bien la fuerza pública está presente en la región, hacen falta estrategias más integrales y capacidades tecnológicas para enfrentar a los grupos armados

“Hoy la insurgencia tiene incluso drones y tecnología avanzada. Nosotros también debemos modernizar nuestras capacidades”, recalcó, al tiempo que cuestionó la cobertura de la Armada en ríos estratégicos como el Atrato, en una región predominantemente fluvial.

Finalmente, la gobernadora enfatizó que el Chocó sí quiere la paz y apoyará cualquier estrategia del Gobierno para lograrla, siempre y cuando se escuche a las personas que viven de primera mano el conflicto armando.