Gobernadora del Valle activa plan contra amenazas terroristas con control de drones

Con el fin de contrarrestar las acciones de grupos armados ilegales en el Valle del Cauca, la gobernadora Dilian Francisca Toro presentó el Comité de Prevención y Anticipación al Terrorismo, Copat, que se creará por decreto en el departamento.

La medida central anunciada por las autoridades es el control estricto del uso de drones. En las próximas semanas será expedido un decreto que fijará los requisitos para operar estos dispositivos en Cali, Jamundí y el resto del departamento.

“No cualquier persona puede volar un dron, lo puede hacer siempre y cuando cumpla unos requisitos. En caso de que vuele un dron sin esos requisitos, va a tener una sanción, una multa, pero además se expondrá a que lo tumben”, explicó Toro.

El COPAT también determinó la instalación de puntos fijos de control con presencia de Ejército, Policía y Armada en corredores considerados de alto riesgo.



“Es un comité donde van a estar solamente las cabezas de la Fuerza Pública, inteligencia, Fiscalía y nosotros los gobernantes, porque la idea es que podamos anticiparnos, prevenir y también mitigar los actos terroristas que se suceden en el departamento del Valle del Cauca, especialmente en Cali y en Jamundí”, aseguró la gobernadora del Valle del Cauca.

La gobernadora Toro anunció además que buscará una coordinación inmediata con el gobernador del Cauca, para unificar esfuerzos entre estos departamentos.