Grupo de jóvenes fueron drogados para robarles dentro de centro comercial del norte de Cali

Un grupo de jóvenes fueron drogados para robarles dentro de centro comercial ubicado en el norte de Cali. La denuncia se dio a conocer a través de las redes sociales , donde una madre de familia confirmó que su hijo fue victima de hurto dentro del establecimiento.

Los hechos se registraron este domingo 12 de octubre, cerca de las 6:00de la tarde, cuando los nueve jóvenes que se encontraban departiendo en el lugar perdieron el conocimiento por algunos minutos, ya que, al parecer, hombres desconocidos les arrojaron una sustancia para hurtarle sus pertenecías de valor.

"Tengo un dolor tan profundo. A las 6:00 de la tarde mi hijo llegó con su grupo de 8 amigos a este centro comercial y resulta que tres tipos les arrojaron una sustancia para robarlos, les robaron sus celulares, billeteras y les sacaron hasta las cuentas bancarias de sus tarjetas. Es muy angustiante pensar que hubiera pasado si se lo hubiesen llevado o secuestrado, no se confíen padres de familia", expresó la denunciante en sus redes sociales.



Las victimas son jóvenes con edades que oscilan entre los 14 y 16 años. De inmediato que sucedieron los hechos, la Policía llegó hasta el lugar para empezar la búsqueda de estos tres hombres que aún no se tiene conocimiento de su identidad. Por el momento, se analizan cámaras de seguridad para lograr con su captura .

Por su parte, el centro comercial no se ha pronunciado sobre este hecho.