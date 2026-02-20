En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva EPS
Expríncipe Andrés
Salario mínimo
Nuevo pasaporte

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / "Hay muchos Kevin que están muriendo por falta de tratamiento": gobernadora del Valle

"Hay muchos Kevin que están muriendo por falta de tratamiento": gobernadora del Valle

La mandataria le pidió al procurador y al contralor de la República que convoque al Gobierno nacional a una mesa técnica para que se garantice la atención de los pacientes.

Publicidad

Publicidad

Publicidad