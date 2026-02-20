"Hay muchos Kevin que están muriendo por falta de tratamiento": gobernadora del Valle

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, aseguró que actualmente el país vive una emergencia humanitaria y sanitaria peor que la del COVID-19, por culpa de la crisis del sistema de salud, situación por la cual le pidió al procurador y al contralor de la República que convoque al Gobierno nacional a una mesa técnica para que se garantice la atención de los pacientes.

La mandataria también se refirió al caso de la muerte del niño Kevin Acosta, que padecía hemofilia, asegurando que como él, son miles los pacientes que hay en el país con su vida en riesgo, por la no entrega de medicamentos y las barreras para la continuidad de tratamientos.

“Hay muchos Kevin en este país que están muriendo por la falta de atención en salud en varias EPS, que, además, están intervenidas por el Gobierno. Tenemos que lograr la solidaridad de todos los colombianos porque lo más importante es la salud y la vida de las personas y lo que nos toca a nosotros es ayudar a preservarla, porque han crecido las barreras de atención, la mortalidad ha crecido”, indicó la mandataria vallecaucana.

Por otra parte, recientemente se conoció un fallo del Tribunal Superior de Buga, dando respuesta a una tutela interpuesta por Diana Katherine García Chávez, a quien la Nueva EPS no le autorizó los procedimientos para tratar su hipertensión intra craneal.



En el fallo, además de ordenar el restablecimiento del derecho a la salud de la paciente en menos de 48 horas, el tribunal también indicó que esta EPS "ha abandonado a sus usuarios", teniendo en cuenta que en el último año se han atendido más de 140 casos donde la nueva EPS fue sancionada por incumplir los fallos de tutela.

Según el Tribunal Superior de Buga, además de la vulneración al derecho a la salud de los pacientes, la falta de respuesta de la Nueva EPS a las tutelas está generando una considerable congestión judicial.

La postura del tribunal fue respaldada por la Asociación de Usuarios de la Nueva EPS en el Valle, que sostiene que en la actualidad no se está garantizando una buena atención a los pacientes.

"No tenemos cómo garantizar ni a la corte de alto costo ni a la población de las redes primarias, una integralidad de servicios como lo merecen los pacientes. Se dejan de entregar algunas moléculas a pacientes con hipertensión, pacientes diabéticos se están presentando dificultades, los pacientes con enfermedad de alto costo, pacientes con enfermedad huérfana", aseguró Sandra Martínez, presidente de la Asociación.

La representante de los usuarios de la Nueva EPS asegura que la mayor complicación está para los pacientes con enfermedades de alto costo, pues deben ser atendidos en clínicas de alta complejidad, las cuales actualmente no les están prestando servicios.

