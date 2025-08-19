Ingenios azucareros del Valle rechazan asesinato del trabajador cañicultor en El Cerrito

Un trabajador de un ingenio azucarero fue asesinado en la vía que conecta a El Cerrito con Palmira, en el Valle del Cauca, durante un intento de robo.

Según las primeras versiones, varios hombres armados lo interceptaron mientras realizaba sus labores y le dispararon cuando se resistió al robo de su motocicleta.

Este nuevo hecho de violencia ha generado una fuerte reacción por parte del sector agroindustrial, que exige medidas urgentes ante el aumento de la inseguridad en las zonas rurales del departamento.

Claudia Calero, presidenta de Asocaña, expresó su rechazo frente al asesinato y pidió no normalizar la violencia como parte del trabajo en el campo.

“Lamento profundamente el asesinato de un trabajador de nuestra agroindustria. Este hecho nos enluta. No podemos normalizar que la violencia sea el costo de salir a trabajar”, señaló



Gremio azucarero se pronunció

Por su parte, la Asociación Colombiana de Productores y Proveedores de Caña de Azúcar también se pronunció, enviando un mensaje de solidaridad a la familia del trabajador y exigiendo acciones contundentes a las autoridades.

“Un saludo solidario a la familia del trabajador asesinado vilmente. No se pueden volver un listado de hechos violentos sin acciones contundentes de las autoridades, que lleven ante la justicia a los responsables de estos lamentables hechos”. expresó Martha Betancourt Morales, directora ejecutiva de Procaña.

Publicidad

Actualmente, en el Valle del Cauca operan 13 ingenios azucareros, esenciales para la economía de la región. Sin embargo, el aumento de la violencia en zonas rurales está afectando la seguridad de los trabajadores y generando un ambiente de temor e incertidumbre entre los cañicultores.

