La tregua no se ha roto, pese a que ‘Los Espartanos’ se levantaron de la mesa: Alejandro Ocampo

El representante a la Cámara Alejandro Ocampo habló en Mañanas Blu con Camila Zuluaga sobre cómo avanza la mesa de diálogo en Buenaventura entre Los Shotas y ‘Los Espartanos’, luego de que este último se levantara de las conversaciones.

Pese a esto, Ocampo afirmó que no se ha roto la tregua, dando un parte de tranquilidad ante posibles eventos de violencia.

"‘Los Espartanos’ se han levantado de la mesa, pero la tregua no se ha roto. Estamos en conversaciones porque, aunque ellos no anuncian la ruptura de la tregua, sí espero que ellos me ratifiquen que continuamos con la tregua para yo poder informarle a la población de Buenaventura y se calme la zozobra. Hay mucha gente asustada, porque antes de este acuerdo que hemos desarrollado con ellos la gente dormía debajo de las camas. Hay sitios donde a las 7:00 de la noche la gente ya no podía estar en la calle. Logramos que Buenaventura salga de la lista de las ciudades más violentas de Latinoamérica a ser hoy una de las ciudades con menos homicidios en Colombia, con tres en febrero y cinco en enero. Es claro que la gente está asustada", explicó Ocampo en Blu Radio.

Sobre la seguridad de la población civil

"Esperamos que no pase nada, porque el acuerdo es que esto no es contra la población civil. Les hemos planteado a Los Espartanos lo siguiente: Ustedes se paran de la mesa por una serie de denuncias que tienen y requerimientos de aporte de pruebas sobre denuncias que tienen contra la Fiscalía y les hemos explicado que para nosotros es muy difícil poder dialogar con la Fiscalía las denuncias que ellos tienen, como ustedes entenderán. Esta Fiscalía tiene una postura política frente al gobierno. Sería maravilloso poder trabajar de la mano con la Fiscalía en un tema tan importante para Buenaventura, porque las denuncias que ellos hacen son de como la Fiscalía favorece a un grupo y no al otro", explicó el representante a la Cámara.

Logros por tregua entre Shotas y Espartanos

"Hemos logrado que se eliminen fronteras invisibles. En algunos pedazos pequeños de Buenaventura ha disminuido la extorsión, hay menos hurtos", enfatizó.

