Medida de movilidad reduce en más de la mitad tiempo de viajes entre Jamundí y Cali

Desde las 6:00 de la mañana y durante toda la hora pico se desarrolló la primera jornada del reversible en el sur de Cali, el cual busca agilizar los tiempos de viaje para más de 4.500 vehículos que diariamente transitan entre Jamundí y la capital vallecaucana.

La medida se aplica entre la Glorieta del sector de Alfaguara hasta el puente de La Viga, donde únicamente se permite el paso en el sentido sur - norte, para esta estrategia se cuenta con un equipo de 30 agentes de tránsito para hacer el acompañamiento respectivo a los conductores.

Operativos de movilidad en Cali. Foto: Secretaría de Movilidad de Cali.

"Iniciamos hoy 19 de agosto este reversible, le recordamos a la comunidad que esta vía no es para correr o andar rápido, sino para que la movilidad mejore. También hay que recordar a los ciclistas que este reversible va hasta las 7:30 de la mañana para que prevean sus recorridos", indicó el subsecretario de Movilidad de Cali, Sergio Moncayo.

Varios ciudadanos manifestaron su apoyo a la medida, asegurando que vivieron en primera persona la reducción hasta en un 55 % en los tiempos de su viaje. El reversible se extenderá hasta el próximo mes de diciembre, y sólo se aplicará en los días hábiles.

Operativo de movilidad en Cali. Foto: Secretaria de Movilidad de Cali.

Hay que tener en cuenta, que este miércoles inicia la segunda fase de los pilotos de movilidad en los sectores de Ciudad jardín y Pance, los cuales arrancan desde las 6 de la mañana, hasta las 9:00 de la noche.