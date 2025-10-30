Ministro de Defensa confirmó que compra de aviones se firmará en noviembre

Al finalizar el Encuentro de Gobernadores y Alcaldes por la Unidad Territorial y la Seguridad Regional, realizado en la ciudad de Cali, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez habló de cómo avanzan los procesos para fortalecer las capacidades de la fuerza pública en el país.

En su intervención el ministro Sánchez confirmó que el proceso de compra de aviones para reforzar la vigilancia y protección aérea de Colombia, avanza de manera positiva y para el mes de noviembre ya estaría firmado el contrato.

"Respecto a los aviones el proceso va desarrollándose normalmente, ya terminó la fase de prenegociación. Hay un equipo totalmente dedicado de la Fuerza Aeroespacial, del Ministerio de Defensa, del gobierno de Suecia y también colocamos al equipo de transparencia, contratando una firma que esté vigilando todo el proceso, de tal manera que se proteja cada peso de los colombianos, estimamos que en el mes de noviembre ya esté firmado el contrato", indicó Sánchez.

El ministro reiteró que este contrato estaría vigente para los próximos 50 años, y en el 2026 se realizará una primera inversión de 100.000 millones de pesos, en total costará 16.7 billones de pesos, que serán financiados con vigencias futuras.