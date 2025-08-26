Publicidad

Nueve personas fueron rescatadas tras quedar a la deriva en el Pacífico colombiano

Nueve personas fueron rescatadas tras quedar a la deriva en el Pacífico colombiano

A bordo de la motonave Binney viajaban nueve personas de nacionalidad colombiana, quienes permanecieron 12 horas a la deriva

En agosto, según la Armada Nacional se han realizado 3 operaciones de búsqueda y rescate.
Foto: Armada Nacional.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 26, 2025 05:35 p. m.

Un total de nueve personas fueron rescatadas tras quedar a la deriva en el Pacífico colombiano. El accidente se registró cuando el capitán de la embarcación, que tenía como destino el municipio de Bahía Solano (Chocó), reportó al Sistema Integrado de Control de Tráfico y Vigilancia Marítima (SICTVM) que el motor había sufrido una falla, dejando al navío sin propulsión y a merced de las condiciones del mar

Tras recibir la alerta, la estación de Guardacostas de Buenaventura activó de inmediato el protocolo de búsqueda y rescate.

Según el capitán de corbeta Camilo Larrota, comandante de dicha estación, las unidades desplegadas lograron ubicar y asistir a la embarcación en una operación que culminó exitosamente en cercanías al muelle de Juanchaco.

“Después de 12 horas en altamar, todos los tripulantes fueron llevados a una zona segura. Presentaban signos de cansancio, pero estaban en buen estado de salud”, informó Capitán Coberta Camilo Larrota, comandante de la estación Guardacostas de Buenaventura

Hablan los rescatados

"Para agradecerle a la Armada Nacional, mientras estuvimos mas de 12 horas naufragando ellos estuvieron muy atentos"

De acuerdo con las autoridades, el percance se debió a una falla en el sistema de propulsión de los motores de la embarcación, lo cual es una de las causas más comunes de incidentes marítimos en la región.

Con este caso, ya son 103 las personas rescatadas o evacuadas en lo que va del 2025 por el personal de Guardacostas en Buenaventura, La institución reiteró su compromiso con la seguridad marítima y recordó a todos los navegantes la importancia de revisar las condiciones técnicas de sus embarcaciones antes de zarpar.

