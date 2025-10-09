En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Premio Nobel de Paz
Dina Boluarte
Nuevo ataque a Inpec
Acuerdo entre Israel y Hamás

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Ofrecen 30 millones de recompensa por encapuchados que interrumpieron clases en Univalle

Ofrecen 30 millones de recompensa por encapuchados que interrumpieron clases en Univalle

el mandatario caleño aseguró que lo ocurrido en la universidad son amenazas que no se van a tolerar y que los encapuchados no representan a la comunidad estudiantil.

Encapuchados dentro de la Univalle.
Encapuchados dentro de la Univalle.
Tomado de redes sociales.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de oct, 2025

Tras conocer la denuncia que, a través de las redes sociales hicieron algunos estudiantes de la Universidad del Valle, donde evidenciaron que encapuchados recorrieron los salones de la sede Meléndez interrumpiendo las clases y ordenando la evacuación del lugar, el alcalde de Cali, Alejandro Eder anunció una recompensa para identificar a estos sujetos.

A través de su cuenta de X, el mandatario caleño aseguró que lo ocurrido en la universidad son amenazas que no se van a tolerar y que los encapuchados no representan a la comunidad estudiantil ni los valores de la educación pública.

Le puede interesar: Comunidad del sur de Cali pide autoridades poner fin a disturbios en alrededores de Univalle

“Ofrecemos 30 millones de pesos para obtener información que lleve a la judicialización de estos delincuentes que atemorizan a la comunidad estudiantil y hacen terrorismo urbano en la ciudad. Cali se respeta”, indicó el alcalde Eder.

Cabe recordar que, en los últimos días, se ha desplegado la Fuerza Pública de manera permanente a las afueras de la universidad para evitar alteraciones al orden público por parte de estos encapuchados.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Valle del Cauca

Publicidad

Publicidad

Publicidad