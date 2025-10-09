Ofrecen 30 millones de recompensa por encapuchados que interrumpieron clases en Univalle

Tras conocer la denuncia que, a través de las redes sociales hicieron algunos estudiantes de la Universidad del Valle, donde evidenciaron que encapuchados recorrieron los salones de la sede Meléndez interrumpiendo las clases y ordenando la evacuación del lugar, el alcalde de Cali, Alejandro Eder anunció una recompensa para identificar a estos sujetos.

A través de su cuenta de X, el mandatario caleño aseguró que lo ocurrido en la universidad son amenazas que no se van a tolerar y que los encapuchados no representan a la comunidad estudiantil ni los valores de la educación pública.

“Ofrecemos 30 millones de pesos para obtener información que lleve a la judicialización de estos delincuentes que atemorizan a la comunidad estudiantil y hacen terrorismo urbano en la ciudad. Cali se respeta”, indicó el alcalde Eder.



Cabe recordar que, en los últimos días, se ha desplegado la Fuerza Pública de manera permanente a las afueras de la universidad para evitar alteraciones al orden público por parte de estos encapuchados.