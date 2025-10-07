Sin contratiempos finalizó marcha pro Palestina en Cali

Luego de aproximadamente cinco horas, finalizó en completa normalidad la marcha adelantada en Cali en solidaridad con el pueblo de Palestina.

Aproximadamente 200 personas participaron de la jornada, realizando un recorrido desde el oeste hasta el centro de la ciudad.

La marcha inició a las afueras del edificio Centenario, donde está ubicada la sede regional de la ANDI en Cali, siguió por la Avenida 2da. Norte pasando por el edificio de la alcaldía, atravesando el Bulevar del Río y recorrió el centro de la ciudad hasta llegar hasta el sector de la Loma de la Cruz.

Si bien las autoridades no reportaron alteraciones al orden público durante la jornada, algunos manifestantes sí realizaron varios grafitis en diferentes paradas de su recorrido.



Cómo la fachada del edificio donde inició la concentración, y en ‘las cebras’ de los pasos peatonales en inmediaciones de la Plazoleta Jairo Varela.

Una vez finalizada la manifestación, funcionarios de las empresas de aseo de la ciudad iniciaron las labores de limpieza de los grafittis que fueron pintados en los espacios públicos.