En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Protestas por Palestina
Daniel Noboa
Consulta Pacto Histórico
Aniversario ataque Hamás

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Sin contratiempos finalizó marcha pro Palestina en Cali

Sin contratiempos finalizó marcha pro Palestina en Cali

Algunos manifestantes pintaron grafitis en diferentes fachadas de locales y zonas públicas de la capital vallecaucana.

Marchas en Cali.
Marchas en Cali.
Suministrada.
Por: Stephany Toledo
|
Actualizado: 7 de oct, 2025

Luego de aproximadamente cinco horas, finalizó en completa normalidad la marcha adelantada en Cali en solidaridad con el pueblo de Palestina.

Aproximadamente 200 personas participaron de la jornada, realizando un recorrido desde el oeste hasta el centro de la ciudad.

La marcha inició a las afueras del edificio Centenario, donde está ubicada la sede regional de la ANDI en Cali, siguió por la Avenida 2da. Norte pasando por el edificio de la alcaldía, atravesando el Bulevar del Río y recorrió el centro de la ciudad hasta llegar hasta el sector de la Loma de la Cruz.

Si bien las autoridades no reportaron alteraciones al orden público durante la jornada, algunos manifestantes sí realizaron varios grafitis en diferentes paradas de su recorrido.

Cómo la fachada del edificio donde inició la concentración, y en ‘las cebras’ de los pasos peatonales en inmediaciones de la Plazoleta Jairo Varela.

Una vez finalizada la manifestación, funcionarios de las empresas de aseo de la ciudad iniciaron las labores de limpieza de los grafittis que fueron pintados en los espacios públicos.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Palestina

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad