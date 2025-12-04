En vivo
Policía del Valle encontró 10 kilos de explosivos tras alerta de cilindro en vía Florida–Miranda

El cilindro resultó vacío, pero cerca del lugar se hallaron otros explosivos que fueron detonados de forma controlada. La vía estuvo cerrada varias horas.

Policía evita posible atentado al encontrar material explosivo en corredor vial.
Policía del departamento del Valle
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de dic, 2025

