Policía del Valle encontró 10 kilos de explosivos tras alerta de cilindro en vía Florida–Miranda

Después de las revisiones realizadas por el grupo antiexplosivos de la Policía, se confirmó que el cilindro abandonado en la vía que comunica a Florida, Valle, con Miranda, Cauca, no contenía explosivos. Aunque el cilindro estaba vacío, en el área cercana fueron hallados 10 kilos de material explosivo.

El aviso oportuno de la comunidad permitió que las autoridades llegaran al lugar para iniciar la inspección y evitar posibles riesgos para los usuarios de la vía, donde el cilindro había sido dejado desde las primeras horas de la mañana.

“Una persona se acerca a este puesto de control e informa sobre la colocación de un cilindro, al parecer, con una carga explosiva, sobre la vía hacia Miranda. De esta manera, las unidades antiexplosivos se acercan al lugar, se hace la verificación y este cilindro no contiene ningún tipo de carga explosiva. Sin embargo, en la exploración realizada por nuestros técnicos se encuentran dos cajas de PVC, las cuales contenían 10 kilos de carga explosiva de nitrato de amonio”, informó la coronel Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía del Valle del Cauca.

El personal especializado llevó a cabo una detonación controlada del material hallado para prevenir una posible tragedia, teniendo en cuenta que los explosivos habían sido dejados sobre una vía principal que comunica a los dos municipios.



“Nuestros técnicos realizaron la detonación controlada y, de esta manera, estamos garantizando la seguridad en los corredores viales. Solicitamos a la ciudadanía informar cualquier situación que ponga en riesgo las vías del Valle del Cauca”, agregó la oficial.

La vía permaneció cerrada durante varias horas mientras se adelantaban las inspecciones, lo que afectó el flujo vehicular. Esta tarde se restableció la movilidad y mientras personal del Ejército y de la Policía mantiene controles en la zona.

