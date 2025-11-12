En vivo
Realizan plantón en nuevo búnker de la Fiscalía en Cali exigiendo liberación de funcionarios del CTI

Trabajadores de la Rama Judicial protestaron hoy frente al nuevo edificio de la Fiscalía en Cali. Exigen la liberación de dos funcionarios del CTI que permanecen secuestrados.

