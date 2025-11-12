Realizan plantón en nuevo búnker de la Fiscalía en Cali exigiendo liberación de funcionarios del CTI

Integrantes de la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial en el Valle del Cauca realizaron un plantón a las afueras de las nuevas instalaciones del búnker de la Fiscalía, ubicadas en el centro de Cali, desde donde exigieron la liberación de dos funcionarios del CTI que fueron secuestrados el pasado mes de mayo.

Ante esto, José Fredy Restrepo, fiscal tercero ante el Tribunal de Cali y miembro de Asonal Judicial, señaló que el ELN, grupo que los tiene retenidos, aún no ha querido liberarlos, a pesar de los llamados y esfuerzos realizados por la Rama Judicial.

“Estamos aquí protestando por el secuestro de los compañeros Jesús Antonio Pacheco y Rodrigo Antonio López, secuestrados en Arauca. Ellos son parte del CTI de allá y cumplían labores misionales, y fueron retenidos por el ELN. Son funcionarios públicos que hacen labores de investigación como cualquier otro servidor público de este país”, expresó Restrepo.

En el plantón, también solicitaron al Gobierno Nacional y a organizaciones defensoras de derechos internacionales que se sumen a la petición para que los dos agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) sean liberados.



“Esperamos que se dé la liberación de manera inmediata, atendiendo el clamor de los familiares, pero le hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que nos ayuden. Además de eso, vamos a elevar una carta oficial al Comité de la Cruz Roja Internacional, que ha intervenido en la liberación de diferentes secuestrados”, manifestó el líder de Asonal Judicial.

Es por esta razón que este jueves nuevamente llevarán a cabo un plantón a las 8 de la mañana en las instalaciones del búnker de la Fiscalía, que fue inaugurado hace unos días. También estarán en el Palacio de Justicia a la misma hora. Piden que las comunidades que deseen sumarse lleguen vestidas de blanco.