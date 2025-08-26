Sevilla se encuentra bajo alerta temprana: personero luego de liberación de médica Hernández

La comunidad de Sevilla, Valle del Cauca, vivió un angustiante momento cuando, hace 13 días, la médica Daniela Hernández fue secuestrada mientras recogía sus hijos del colegio; fue liberada este martes, 26 de agosto, y ya hay detalles sobre este caso.

Al respecto habló Jhon Eduard Osorio, personero del municipio. En diálogo con Recap Blu aseguró que, por el momento y por una fuente muy confiable, “Daniela se encuentra a salvo, con su familia y ya fue reintegrada a la libertad”.

El personero Osorio reiteró que la noticia fue recibida “con enorme gratitud y con enorme alivio”, pues, desde que se registró este hecho, hubo un “rechazo contundente” por parte de sus allegados y, en general, de todo el municipio.

En ese sentido, resaltó que esta liberación fue el “resultado de todas las oraciones de la comunidad” sevillana, porque, según aseveró, la voluntad de “Dios nunca va a estar por debajo de ninguna voluntad del ser humano”, haciendo referencia a las peticiones que hicieron durante estos días.

Hospital Departamental Centenario de Sevilla

"Sin duda alguna siempre hubo un esfuerzo institucional para lograr su liberación, todas las instituciones respondieron a prontitud", expresó.

Reveló que fue resultado de gestiones adelantadas por una mesa de diálogo conformada por el Ministerio Público, la Iglesia católica y las diferentes entidades de derechos humanos.

"Fuimos partícipes de una misa en el marco de esa situación, una marcha llamando precisamente al respeto por la libertad, por la vida y también culminamos en una velatón que llevamos a cabo con una muy buena participación de la comunidad", subrayó.

Además, según explicó, las autoridades desplegaron “actuaciones” buscando la liberación de la médica Hernández, priorizando "su integridad y su seguridad".



Seguridad en Sevilla y grupos armados

El secuestro de la médica Daniela Hernández, ocurrido a plena luz del día mientras recogía a sus hijos, puso nuevamente en la lupa la compleja situación de seguridad en algunas regiones del país.

El personero Osorio no ocultó la realidad: “El municipio, lamentablemente, se encuentra bajo una alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo. Estamos en el marco de un enfrentamiento entre grupo al margen de la ley, grupos armados, disidentes”.

Explicó que este incidente debe ser un “punto neurálgico” para la reflexión. Recalcó que es muy importante que este hecho “haga reflexionar” sobre las acciones que se tienen que reforzar y atender para evitar que cosas así ocurran otra vez.

Señaló que la responsabilidad recae en entidades departamentales y nacionales, siendo una responsabilidad de Estado.

A pesar del alivio general, los detalles específicos sobre cómo se llevó a cabo la liberación de Daniela Hernández siguen siendo desconocidos públicamente, de acuerdo con el personero.

"Poco a poco iremos conociendo los detalles de su liberación”, puntualizó.