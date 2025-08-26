Siete eventos internacionales en Cali se cancelaron tras ataque terrorista

Recientemente se conoció que la embajada de los Estados Unidos en Bogotá emitió un mensaje de prudencia para los ciudadanos americanos que deseen visitar a Cali y el Valle del Cauca, donde les pide que reconsideren sus planes por la persistencia de hechos violentos y la actividad de grupos armados en la región.

El Gobierno americano realizó la alerta tras el atentado terrorista del pasado jueves, con la explosión de un camión bomba a las afueras de la escuela de aviación Marco Fidel Suárez, teniendo en cuenta que la mayoría de víctimas eran personas que se encontraban de paso, debido a que el ataque se registró en la carrara 8va. un importante corredor vial de la ciudad.

Ante esto, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, manifestó su preocupación, asegurando que esta alerta de los Estados Unidos no solo afecta el turismo en la ciudad, sino la llegada de la inversión extranjera.

"A mí me preocupa mucho la situación que estamos viviendo en Cali de terrorismo, porque termina afectando justamente la imagen de la ciudad. Sólo por la bomba del jueves pasado se cancelaron siete grandes eventos que se iban a realizar acá este año. Y aunque es secundario obviamente teniendo en cuenta la pérdida de vidas humanas, sí es un daño que se le hace a la reputación de la ciudad", señaló Eder.

Por su parte, la secretaria de turismo encargada de Cali, Mabel Lara, aseguró que esta alerta no tiene por qué generar desconfianza y que la nueva misión es trabajar en una buena imagen de la ciudad para el mundo.

"Evidentemente una alerta como esta afecta el turismo, pero somos una ciudad colombiana y no es la primera vez que se lanza esa alerta en el país, y aquí lo que estamos haciendo es que seguimos apostándole a Cali con una visión de largo aliento, y debemos seguir", indicó la secretaria.

Por su parte, la cámara de comercio Colombo Americana aseguró que esta alerta es un desafío que exige medidas inmediatas de contención y prevención en Cali, para fortalecer la seguridad para los ciudadanos y turistas.