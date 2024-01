Tío de gobernadora de Chocó: “Secuestradores pedían $500 millones; al líder le decían ‘El Viejo’”

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el tío de la gobernadora del Chocó, Sócrates Curí Perea, contó lo que vivió cuando fue secuestrado por hombres armados cuando salía de su finca en zona rural del municipio de Tadó; fue liberado este martes, 30 de enero, y se encuentra en el hospital.

“Me siento muy tranquilo aquí en el hospital esperando la última revisión médica para saber si me dan salida para la casa o aquí. Mi secuestro no sabía a qué grupo atribuírselo porque mis captores no tenían ninguna insignia o señal ni ningún nombre, simplemente estaban uniformados”, relató.

Sobre los hombres que se lo llevaron, el exdiputado Perea recordó que, en ese momento, le dijeron que “venían a hacerle un mandado al jefe” y era “conversar” con él. Indicó que el alias de esa persona sería ‘El Viejo’.

Sócrates Curí Perea también mencionó que lo que querían sus captores “era que les aportaran 500 millones de pesos”. Enfatizó que se trató “de un secuestro extorsivo”.

“Simplemente me decían que ‘El Viejo’. No lo conozco, nunca he escuchado ese apelativo (…) En el momento no me dijeron, pero ya al final del día en horas de la tarde, yo logré tener confianza con ellos y nos sentamos en el pico de un cerro, me dijeron que era una orden: ‘Estamos llamando al ‘Viejo’ pero no nos contesta’”, precisó.

Aseveró que durante ese día caminaron mucho y, en la noche, los hombres instalaron un campamento sobre unas hojas y ahí descansaron “un rato”. Así, señaló que estuvo retenido aproximadamente 20 horas.

De su liberación contó que fue “rápida” por la “presión del Ejército” y las fuerzas militares que se desplegaron al conocerse su secuestro ese día. Según agregó, fue una “respuesta oportuna”.

Vea la entrevista completa en Mañanas Blu, con Néstor Morales: