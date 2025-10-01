Un militar y dos civiles siguen hospitalizados tras ataque con drones en zona rural de Buenaventura

Un militar y dos civiles continúan hospitalizados luego de que este martes, disidencias de las Farc atacaran a la Fuerza Pública en el Valle del Cauca, esta vez, en el corregimiento del Bajo Calima, zona rural de Buenaventura, con drones lanzaron explosivos contra una unidad militar de la Brigada de Infantería de Marina No. 21.

En medio de este ataque resultaron heridos un tripulante de la Brigada y dos mujeres de la población civil. El militar fue trasladado a una clínica de la ciudad de Cali, debido a que fue quien sufrió mayor impacto en el ataque.

"Las dos civiles heridas están en el hospital Luis Ablanque de la Plata en Buenaventura, una ya está estable y tranquila, la otra está en observación, le hicieron el examen y están esperando el resultado para poder intervenirla", señaló Liliana Vivas, secretaria de Gobierno de Buenaventura.

La situación actualmente es de completa zozobra para más de 300 familias que residen en el Bajo Calima, pues hay que señalar que hace pocos meses habían retornado a sus territorios tras varios años desplazados.



Las autoridades confirman que el despliegue de las tropas se mantendrá en esta zona de Buenaventura, para contrarrestar el accionar del grupo armado contra la población civil.

Cabe recordar que este reciente hecho violento contra la fuerza pública fue atribuido al Grupo Armado Organizado Residual – GAOr “Jaime Martínez”. Por medio de un comunicado, autoridades señalaron que este acto terrorista "va en contra del Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos (y que) por tal motivo se interpondrá la respectiva denuncia ante la autoridad competente".