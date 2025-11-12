Un policía y dos civiles heridos dejó ataque contra la Policía en Inzá, Cauca

Sigue siendo crítica la situación de orden público en el departamento del Cauca, tras los ataques perpetrados por las disidencias de las farc al mando de alias Iván Mordisco contra la fuerza pública.

El más reciente hecho se registró en el municipio de Inza, donde desconocidos lanzaron un artefacto explosivo contra la estación de policía ubicada en pleno centro de esta población, y realizaron varios disparos contra los uniformado

Según las autoridades de Salud, en este ataque resultaron heridos un policía y dos civiles, una de ellas una mujer de 55 años quién fue impactada por una de las balas, y tuvo que ser remitida a un centro de mayor complejidad.

Por otra parte, en el sur del departamento en el municipio de El Patía, persisten los fuertes combates en inmediaciones del sector de El Bordo, ahí las tropas de la brigada 29 del Ejército e integrantes del frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc se enfrentan, mientras el tráfico en la zona está detenido y la comunidad se refugia en sus viviendas.



Según el Ejército, estos combates son consecuencia de la ofensiva adelantada por las tropas para impedir acciones terroristas en la vía Panamericana.