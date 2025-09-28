Un total de 200 policías y 14 embarcaciones llegarán a Buenaventura para reforzar seguridad

Tras el consejo de seguridad realizado en Palmira que tenía como enfoque principal la atención de la fuerza pública al sur y el occidente del Valle del Cauca, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, habló de la preocupación que le produce la actual crisis de orden público que se vive en Buenaventura.

Hay que recordar que en el mes de abril ya se había implementado un plan de choque para mitigar el número de homicidios en el distrito, el cual tuvo resultados hasta la última semana, donde nuevamente se recrudeció la guerra entre 'Shottas' y 'Espartanos'.

El ministro confirmó que antes de finalizar este año llegarán nuevos miembros de la fuerza pública para contrarrestar las diferentes acciones delictivas en el puerto, además del refuerzo de las capacidades tecnológicas de las autoridades en el distrito.

Policía Nacional Foto: AFP

"En Buenaventura ha vuelto ese factor de inestabilidad a pesar de los esfuerzos, por ello, además de los policías que había anunciado la gobernadora, llegará un destacamento de Gaula Militar y también se fortalecerán y se enviarán fuerzas especiales, aunadas con un radar que permitirá un mejor control en ese puerto", indicó el ministro de Defensa.



Son en total 200 hombres de la Policía los que llegarán a Buenaventura en el mes de diciembre, sumados al primer refuerzo que se anunció días atrás de 500 policías. Por su parte la Armada enviará desde el Caribe, tres buques para controles marítimos y 11 botes para hacer recorridos en los ríos de la región.

En este consejo también se anunció un plan de choque para el corredor de los municipios de Pradera, Florida, Palmira, Candelaria y Cali, una conexión directa que tiene la región con el departamento del Cauca.