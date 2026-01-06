Valle del Cauca monitorea terminales de transporte ante posible llegada de migrantes venezolanos

Las autoridades en el Valle del Cauca iniciaron un monitoreo a las terminales y accesos a los 42 municipios, al iniciar la fase de preparación ante una posible llegada de migrantes venezolanos, tras la intervención de Estados Unidos en ese país.

Está vigilancia busca tener un registro actualizado de los ciudadanos venezolanos que ingresan al departamento, ofreciéndoles así acompañamiento y atención primaria en su llegada al país.

"Se empezó a hacer un monitoreo permanente a todos los municipios y distritos del departammento, todas las capacidades de orientación y acompañamiento a la población migrante continúan vigentes y es muy importante señalar también que en nuestro departamento hay cerca de 200.000 venezolanos regularizados y que todas las capacidades de nuestro departamento estarán, orientadas a seguir acompañando a la población", señalò Guillermo Londoño, secretario de seguridad del Valle.

Además de Cali, otros municipios con mayor número de migrantes venezolanos en el Valle del Cauca son Palmira, Jamundí, Yumbo, Tuluá, Candelaria y Florida. Se espera que en los proximos días se convoque el Consejo de Atención Integral al Migrante para definir si es necesario, más medidas para atender a esta comunidad.