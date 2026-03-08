En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Elecciones 2026
Ley Seca
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Vallecaucanos madrugaron a votar en los 1.152 puestos instalados en los 42 municipios

Vallecaucanos madrugaron a votar en los 1.152 puestos instalados en los 42 municipios

En el departamento están habilitados 3.800.777 ciudadanos para participar en la jornada electoral. Autoridades garantizan la seguridad en las urnas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad