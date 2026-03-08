Vallecaucanos madrugaron a votar en los 1.152 puestos instalados en los 42 municipios

Comenzó la jornada electoral en los municipios del Valle del Cauca, donde se reportaron filas desde antes de la apertura de las urnas. Los vallecaucanos madrugaron para participar en esta importante jornada democrática.

Desde uno de los Puestos de Mando Unificado, ubicado en la Policía Metropolitana de Cali, las autoridades informaron que la fuerza pública ya está desplegada realizando actividades de prevención para garantizar la seguridad durante las elecciones.

“Instalamos el Puesto de Mando Unificado en conjunto con todas las autoridades departamentales, distritales y municipales. Aquí mismo también está nuestra Registraduría Nacional, las autoridades electorales, el Ministerio del Interior y todas las instituciones acompañando y coordinando que el desarrollo de estos comicios electorales se pueda realizar en total tranquilidad. Esperamos una jornada tranquila y segura”, dijo Guillermo Londoño, secretario de Seguridad y Convivencia del departamento.

Sin embargo, se registró el primer hecho de alteración al orden público. Andrey Espinoza, personero de Palmira, denunció que en una vivienda del barrio Nuevo pintaron grafitis con el mensaje: “Corruptos, en esta casa compran votos”, en una sede del partido de la U.



“Estamos hablando específicamente de la vandalización de una sede política. Exhortamos y exigimos a todos los partidos políticos y a la sociedad civil tolerancia en el marco de la jornada electoral y de este proceso que se desarrolla el día de hoy. También invitamos a la ciudadanía, en el inicio de este proceso electoral, a que generemos tolerancia, respeto y paz electoral”, manifestó Espinoza.

Otro reporte llegó desde el municipio de Jamundí, donde la jornada electoral comenzó tras un ataque con drones cargados con explosivos contra tropas del Ejército en el corregimiento de Ampudia, perpetrado por hombres de la disidencia de las Farc Jaime Martínez. En Jamundí están habilitados 38 puestos de votación, 19 en el casco urbano y 19 en la zona rural, con más de 380 mesas habilitadas.

“Iniciamos una jornada importante para nuestra democracia. Invito a todos los ciudadanos a salir a votar con total tranquilidad, con respeto y con amor por nuestro municipio y por la democracia, porque recuerden que la participación fortalece nuestra comunidad. Les garantizamos que ya todo está listo para que ustedes puedan participar de esta fiesta democrática”, expresó Paola Castillo, alcaldesa de Jamundí.

En el Valle del Cauca están habilitados 3.800.777 ciudadanos para participar en la jornada electoral. Para estos comicios se dispusieron 1.152 puestos de votación, lo que convierte al departamento en el segundo con más puntos habilitados en el país, representando el 8,5 % del total nacional.