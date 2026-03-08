En vivo
Blu Radio  / Judicial  / Golpe a disidencias con captura de 'La Jota': balance de seguridad en inicio de jornada electoral

Golpe a disidencias con captura de 'La Jota': balance de seguridad en inicio de jornada electoral

El general Hugo Alejandro López, comandante de las Fuerzas Militares, confirmó el despliegue de más de 236,000 uniformados para custodiar los puestos de votación, vías y ríos del país, en medio de una jornada marcada por la captura de un objetivo de alto valor y enfrentamientos en zonas críticas.

