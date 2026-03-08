Golpe a disidencias con captura de 'La Jota': balance de seguridad en inicio de jornada electoral

En el marco del inicio de las elecciones al Congreso de la República, las autoridades colombianas han reportado importantes resultados operacionales que buscan garantizar la seguridad en todo el territorio nacional.

El general Hugo Alejandro López, comandante de las Fuerzas Militares, confirmó el despliegue de más de 236,000 uniformados para custodiar los puestos de votación, vías y ríos del país, en medio de una jornada marcada por la captura de un objetivo de alto valor y enfrentamientos en zonas críticas.



Captura de alias ‘J’ en el Tolima

Uno de los golpes más contundentes contra las estructuras criminales fue la captura de alias ‘La Jota’, identificado como el hermano y hombre de confianza de alias Iván Mordisco, principal cabecilla de las disidencias de las Farc

El procedimiento se realizó en el municipio de Falán, Tolima, bajo cargos de homicidio agravado, secuestro y porte ilegal de armas

Según las investigaciones, alias ‘J’ era una pieza estratégica encargada del abastecimiento logístico, armamento y tecnología para la organización



Además, se le vincula con el asesinato del firmante de paz Ángel Cediel Ordóñez, ocurrido en enero de este año, y con la coordinación de homicidios selectivos contra otros reincorporados



Operativos contra el ELN en Arauca

Paralelo a esta captura, las tropas del Ejército Nacional sostuvieron fuertes combates en el departamento de Arauca contra el Frente de Guerra Oriental del ELN

El balance de esta operación arroja 16 neutralizaciones, discriminadas en una muerte en desarrollo de operaciones militares, seis capturas y el sometimiento de nueve menores de edad, de los cuales seis son de nacionalidad venezolana

En el lugar se incautaron 15 fusiles y abundante material de guerra, debilitando significativamente el accionar de este grupo en la región fronteriza



Alteraciones al orden público y traslado de mesas

A pesar del despliegue militar, se han presentado situaciones críticas en departamentos como Caquetá y Bolívar. En el sector de Santo Domingo, Caquetá, una emboscada de las disidencias de Iván Mordisco contra tropas que custodiaban material electoral dejó un saldo de tres soldados asesinados

Debido a estas presiones y ataques, la Registraduría Nacional decidió trasladar puestos de votación de zonas rurales hacia los cascos urbanos de Cartagena del Chairá y Moncerrate para proteger a la población civil

Por otro lado, en Bolívar, la Infantería de Marina tuvo que intervenir tras desmanes nocturnos donde se quemaron elementos divisorios de los puestos de votación, logrando el control de la situación y la detención de un implicado



Lucha contra la compra de votos

Finalmente, en cuanto a los delitos electorales, se destacó el trabajo de inteligencia de la Policía Nacional, que ha permitido la incautación de aproximadamente 4,000 millones de pesos en efectivo en todo el país, destinados presuntamente a la compra de votos

Las autoridades militares enfatizaron que el material electoral está garantizado en la mayoría del país y que el Plan Democracia continuará activo para asegurar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto libremente