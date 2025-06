Vendedores de cholado en Jamundí, Valle, al borde de la quiebra tras ataques terroristas

Los vendedores de cholado de Jamundí, en el Valle del Cauca, quienes dependen al 100 % del turismo del municipio, están al borde de la quiebra. Los recientes hechos terroristas, y la sensación de inseguridad que existe en la zona pone en riesgo el sustento de más de 170 familias.

Según los comerciantes, hoy los 40 negocios que hay en el parque del Cholado están trabajando a pérdidas, pues agotan todos sus esfuerzos para mantenerse a flote, sin embargo, los visitantes son cada vez menos.

"Esta inseguridad nos tiene a muchos, no no decir a todos, al borde de perder nuestros negocios. La semana pasada no salieron unos 30 negocios y en total somos 40, con 170 familias. Nuestras finanzas se vinieron al piso y la mayoría tenemos bancos y otras cosas que pagar, la estamos viendo crítica", indicó Luis Carlos Murillo, presidente de la asociación de Choladeros de Jamundí.

Estos comerciantes piden el apoyo de las autoridades para superar esta crisis económica, ya sea con inversión en seguridad, o incentivos que permitan recuperar la atracción de los visitantes hacia el municipio.

"Aquí en Jamundí tenemos sancocho de doña Aleja, varios clubes con piscina, ríos, tenemos los 40 puestos de cholados. Dando trabajo para muchas familias. Nosotros necesitamos su aporte, que vengan y nos den un granito de felicidad y tranquilidad, tenemos a la fuerza pública cuidando", expresó Rolando Sánchez, otro vendedor de cholado.