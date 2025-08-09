Aberrante caso en Santander: abuelo era quien presuntamente abusaba de su nieto

La Policía de Santander, en articulación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación, capturó en Palmas del Socorro a un hombre de 52 años acusado del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado.

Según la denuncia interpuesta por la familia de la víctima, el detenido habría abusado sexualmente de su nieto, un niño de siete años, aprovechando la convivencia en la misma vivienda para llevarlo a zonas apartadas de la finca y cometer los actos. El operativo se realizó en cumplimiento de una orden judicial emitida por el Juzgado Promiscuo de Oiba.

El coronel Carlos Efrén Fuelagán Cabrera, comandante de la Policía del Departamento Santander, "es preciso indicar que el capturado, según la denuncia interpuesta, aprovechó su cercanía familiar para llevar al menor a zonas boscosas de la finca".

El capturado fue presentado ante un juez de control de garantías, quien le impuso medida de aseguramiento intramural en centro carcelario.

"No escatimamos esfuerzos en la búsqueda de justicia. La protección de nuestros niños es una prioridad, y en ningún caso quedará en la impunidad. De igual manera, agradecemos el trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación e invitamos a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que atente contra la tranquilidad de nuestros niños, niñas y adolescentes, ante el cuadrante más cercano o a través de la línea 123", enfatizó el coronel Fuelagán.

Las autoridades insisten en que la denuncia oportuna permite activar los mecanismos de protección y judicialización para proteger a los menores.