Accidente entre dos tractocamiones provocó cierre de la Troncal del Magdalena Medio

Autopistas del Magdalena Medio confirmó que, por ahora, persiste el cierre total de la vía en el sector del puente sobre el río Carare, mientras continúan las labores de retiro de la carga, los vehículos involucrados y la limpieza de la calzada.

Un accidente de tránsito entre dos tractocamiones se registró en la ruta nacional 45-11, a la altura del kilómetro 63 + 600, en el sector del puente sobre el río Carare, jurisdicción del corregimiento Puerto Araujo, municipio de Cimitarra, Santander.

Cerrada permanece la Troncal del Magdalena Medio por accidente de tránsito en el sector del puente de Puerto Araujo, Santander. Dos tractomulas chocaron. El conductor quedó herido, pero salió de la tractomula. #VocesySonidos pic.twitter.com/Vutugg40l0 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) January 24, 2026

Según el reporte preliminar, uno de los vehículos, un tractocamión de placas TEO-222, que transportaba láminas de madeflex y se movilizaba en sentido sur–norte por la vía La Lizama – Río Ermitaño, perdió parte de su carga al tomar la curva del puente.

El material cayó sobre la calzada y colisionó con un segundo tractocamión, de placas SZW-849, que transitaba en sentido norte–sur.



Como consecuencia del impacto, el conductor del primer vehículo sufrió laceraciones en el rostro y en la pierna izquierda, por lo que fue trasladado al hospital de Puerto Berrío para valoración médica.

Un acompañante también resultó lesionado con heridas en el brazo izquierdo y fue remitido al mismo centro asistencial. El conductor del segundo tractocamión no presentó heridas.

Debido al accidente, la vía fue cerrada de manera temporal mientras se realizaban las labores de retiro de la carga, los escombros y los vehículos involucrados. Al lugar acudieron unidades de atención y una grúa de la concesión vial, con el fin de restablecer la movilidad en este importante corredor que comunica a Santander con el Magdalena Medio.

Las autoridades viales recomendaron a los conductores tomar rutas alternas y estar atentos a la información oficial sobre la reapertura del corredor.