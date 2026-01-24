En vivo
Accidente entre dos tractocamiones provocó cierre de la Troncal del Magdalena Medio

Accidente entre dos tractocamiones provocó cierre de la Troncal del Magdalena Medio

La emergencia vial se presentó en el kilómetro 63 + 600, sector Puerto Araujo, Santander, cerca a Cimitarra, generando afectaciones en la movilidad.

