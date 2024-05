Alcalde de Bucaramanga pide claridad al Gobierno nacional por crisis de la EPS Sura

En su cuenta en 'X', el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, se refirió a la solicitud de la EPS Sura de salir del sistema de salud y le pidió al Gobierno nacional claridad sobre el tema, pues dice que le preocupa que los usuarios queden a la deriva.

“El retiro de EPS Sura como prestadora de salud en el país sigue llenando de incertidumbre a los colombianos respecto al futuro del sistema de salud. En Bucaramanga hay más de 100 mil afiliados que quedarán a la deriva. ¿Qué pasará con ellos? Desde los territorios seguimos pidiendo claridad al Gobierno Nacional sobre este tema, porque se descentralizan los problemas desde Bogotá a los gobiernos locales, pero no los recursos”, escribió el alcalde Beltrán.

En Santander la Eps Sura tiene 123.601 en el régimen contributivo y 35.652 en el subsidiado.

Con sorpresa y preocupación recibieron los usuarios de la Eps Sura la noticia de la solicitud que hizo la entidad a la Superintendencia de Salud de realizar un retiro gradual del sistema de salud, lo que significa que los usuarios pasarían a otras Eps.

Olga Lucía Arango, una usuaria en Bucaramanga, quien apenas se enteró del anuncio, no sale del asombro pues asegura que los servicios de la Eps Sura, en su caso, han sido prestados al 100%.

“Sorprendida, de verdad que no asimilo esta noticia porque realmente no he tenido ningún inconveniente con esta Eps, no he tenido problemas con citas ni medicamentos”, manifestó Luz Helena Forero, usuaria la Eps Sura.

El temor de muchos de los usuarios es que cuando sean trasladados a otras entidades promotoras de salud, los procedimientos pendientes se frenen.

La presidenta de Suramericana S.A confirmó este martes que pidió a la Superintendencia de Salud que la retiren a la EPS Sura del sistema general de salud. Esto con el objetivo de evitar caer en la intervención, tal como ocurrió con Sanitas.

“Queremos comunicarle la decisión más difícil que hemos tenido que tomar como compañía. Hoy radicamos ante la Superintendencia Nacional de Salud la solicitud de autorización para el retiro de EPS Suradel Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia a través de un programa de desmonte progresivo, un mecanismo jurídico que permite el retiro de manera ordenada y diligente”, dijo.