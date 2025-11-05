Alcalde de Bucaramanga pidió la renuncia protocolaria a su gabinete

El alcalde designado de Bucaramanga, Javier Sarmiento, solicitó la renuncia protocolaria a todos los integrantes de su gabinete con el fin de evaluar los resultados del Plan de Desarrollo y hacer los ajustes necesarios para fortalecer la gestión de la administración municipal.

A través de un mensaje en su cuenta oficial en X, la Alcaldía informó que “el objetivo es evaluar resultados frente al Plan de Desarrollo, fortalecer la gestión y cumplirle a la ciudadanía. En las próximas horas se anunciarán ajustes en el equipo. Bucaramanga avanza segura”.

— Alcaldía de Bucaramanga (@AlcaldiaBGA) November 5, 2025

Sarmiento, quien asumió como alcalde designado tras la salida de Jaime Andrés Beltrán, permanecerá en el cargo hasta el 14 de diciembre, cuando se realicen las elecciones atípicas para escoger al mandatario que terminará el actual periodo de gobierno, que va hasta 2027. Además, por estas elecciones atípicas en Bucaramanga, este 8 de noviembre inicia ley de garantías.

Cabe recordar que, luego de la decisión del Consejo de Estado que anuló la elección de Beltrán por doble militancia, el entonces alcalde encargado, Eduard Sánchez, realizó algunos cambios en el gabinete, entre ellos en la Secretaría del Interior, donde Gildardo Rayo dejó el cargo y fue reemplazado por Reynaldo Rojas.



Con esta medida, el actual mandatario busca revisar el desempeño de cada secretaría y definir si habrá nuevas designaciones para los dos meses restantes de su administración.