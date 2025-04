Alcaldía de San Gil debe indemnizar a afectados de proyecto de vivienda que no se realizó

El Tribunal Administrativo de Santander confirmó la sentencia de primera instancia que condenó a la Alcaldía de San Gil, Santander, a pagar $562 millones como parte de la indemnización a 47 afectados con el proyecto de vivienda de interés social Brisas del Porvenir que se construiría en el año 2012, pero nunca se realizó.

“(…) que se deberá consignar dentro del término de diez (10) días, contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia, a favor del Fondo de la Protección de los Derechos e Intereses Colectivos, administrado en los términos de ley, por el Defensor del Pueblo, para que éste, a su vez, proceda a cancelar los dineros (…)”, dice el fallo.

En el estudio del caso, el tribunal aclara el por qué no fueron indemnizadas 110 personas más que según el demandante también resultaron afectadas con el fallido proyecto.

“En este punto, es preciso aclarar que la parte recurrente no identificó o individualizó las 110 personas que conforman el grupo demandante y que a su consideración fueron desplazadas del reconocimiento de la indemnización, ello en consideración a que se trata de 222 demandantes y dado que la condena está relacionada con la acreditación de los pagos efectuados con ocasión del proyecto de vivienda”, explicó el Tribunal Administrativo de Santander.

Durante el proceso se logró demostrar que los afectados entregaron sumas de $2 y $3 millones de pesos y pagos de $10.000 mensuales por la administración para el desarrollo del proyecto de vivienda.

Por este caso, fueron condenados los exalcaldes de San Gil Álvaro Josué Agón a 11 años y 6 meses de prisión y su Javier Agón Martínez a 12 años y seis meses, por los delitos de urbanización ilegal, estafa agravada, corrupción al sufragante y captación ilegal de recursos públicos.

En mayo de 2022 reapareció el exalcalde, Javier Agón Martínez, condenado a 12 años por el fracaso de un proyecto de vivienda de interés social Asovibrisas, donde varias familias perdieron cerca de $2.000 millones.

"Pido perdón público a las familias afectadas por el proyecto de Asovibrisas y a la comunidad de San Gil por esta situación. No puedo responder por los dineros recaudados por las familias que creyeron en este proyecto, ya que nadie y ninguna persona me realizó entrega de dineros directamente como se puede evidenciar durante el juicio llevado en mi contra, pero sí tengo que aceptar mi culpa por haber creído en personas inescrupulosas que buscaban su propio beneficio y no el general", afirmó el exalcalde de San Gil.