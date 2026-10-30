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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Alerta amarilla hospitalaria por celebraciones de Halloween en Bucaramanga

Alerta amarilla hospitalaria por celebraciones de Halloween en Bucaramanga

La medida busca garantizar la atención de posibles emergencias ante las actividades programadas en la ciudad por la celebración del Día de los Niños.

Caja con dulces de Halloween
Caja con dulces de Halloween
Foto: Freepik
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 30 de oct, 2026

La Alcaldía de Bucaramanga declaró la alerta amarilla hospitalaria para este fin de semana, con el propósito de preparar la red de salud pública y privada frente a posibles emergencias durante las celebraciones de Halloween y las diferentes actividades previstas en la ciudad.

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La decisión se tomó luego de una reunión encabezada por el alcalde y en la que participaron diferentes autoridades municipales. La medida quedó establecida mediante la circular 256 de la Secretaría de Salud, que ordena a todas las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) activar sus planes hospitalarios de emergencia y prevención de riesgos y desastres.

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Según explicó Barkis Gordillo Moreno, funcionaria de la Secretaría de Salud de Bucaramanga, los centros asistenciales deberán revisar su capacidad instalada, verificar la disponibilidad de camas y garantizar la prestación de los servicios de urgencias las 24 horas durante los días de la alerta.

Asimismo, las instituciones tendrán que comprobar que cuentan con el personal, los insumos y el material médico-quirúrgico necesarios para responder oportunamente ante cualquier eventualidad.

La funcionaria también hizo un llamado a la ciudadanía para que tenga un comportamiento responsable durante las actividades de Halloween y evite situaciones que puedan generar emergencias y aumentar la demanda de los servicios médicos.

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Gordillo recordó que Bucaramanga cuenta con una red hospitalaria pública y privada para atender a la población, pero advirtió que el uso inadecuado de los servicios puede generar congestión en los centros asistenciales.

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La alerta amarilla busca, precisamente, que las instituciones estén preparadas para responder ante cualquier situación que se presente durante el fin de semana y garantizar la atención oportuna de quienes lo necesiten.

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