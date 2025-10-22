Anulan elección de vicepresidente de mesa directiva del Concejo de Bucaramanga

El Tribunal Administrativo de Santander declaró nula la elección del concejal Andrés Felipe Díaz Arévalo como primer vicepresidente del Concejo Municipal de Bucaramanga para la vigencia 2026, al considerar que el proceso desconoció el principio de alternancia entre hombres y mujeres que señala el artículo 18 de la Ley 1909 de 2018, conocida como el Estatuto de la Oposición, y en el Acuerdo Municipal 031 de 2018.

La decisión fue tomada tras una demanda presentada por la concejala Daniela Torres Zárate, del partido Alianza Verde, quien es la única mujer que ocupa una curul en el Concejo de Bucaramanga y pertenece a una colectividad declarada en oposición.

Torres argumentó que la elección de Díaz Arévalo, integrante del movimiento ADA, vulneró su derecho a ocupar el cargo de primera vicepresidenta de la mesa directiva en aplicación del principio de alternancia, que ordena rotar entre hombres y mujeres los cargos directivos durante cada periodo constitucional.

De acuerdo con el Tribunal, en los años 2024 y 2025 ese cargo fue ocupado por hombres, y aunque Torres no aceptó la postulación para la vigencia de 2025, ello no significaba la pérdida de su derecho a ser elegida en otro año del periodo 2024–2027.



El fallo señala que el mandato de alternancia establecido en la Ley 1909 “es una medida afirmativa de discriminación positiva dirigida exclusivamente a las mujeres, tanto cisgénero como transgénero, y que no puede reinterpretarse como un mecanismo de inclusión general para otros grupos sociales o de diversidad sexual”.

Según el Tribunal, la orientación sexual no modifica la identidad de género, por lo que un hombre homosexual, como es el caso de Díaz Arévalo, no puede ser considerado dentro del género femenino a efectos de cumplir con la norma.

“La elección de un hombre por tercer año consecutivo en un cargo reservado para la oposición constituye una violación del principio de alternancia de género”, concluyó la sentencia, que ordena realizar una nueva elección.

Tras conocerse la decisión, la concejala Daniela Torres celebró el fallo y lo calificó como una victoria en la defensa de los derechos políticos de las mujeres.

“Hemos ganado esta batalla en primera instancia, donde el Tribunal Administrativo de Santander declara nula la elección del compañero Andrés Felipe Díaz como vicepresidente de la mesa directiva del año 2026. Demandamos esa elección porque violaba el mandato de alternancia entre hombres y mujeres que establece la Ley 1909”, expresó.

Torres agregó que este cargo, además de estar reservado a la oposición, debe cumplir con la alternancia de género, y resaltó que “la elección de un hombre por tercer año consecutivo fue un acto de desconocimiento de la norma. Finalmente, el Tribunal nos da la razón y ordena una nueva elección que garantice la participación de las mujeres en la mesa directiva”.

Con esta decisión, el Concejo de Bucaramanga deberá repetir la elección del primer vicepresidente para la vigencia 2026, asegurando el cumplimiento del principio de alternancia y garantizando que las mujeres también participen en los órganos directivos de la corporación.