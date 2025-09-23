Anuncian avances en investigación por atentado sicarial contra empresario en Bucaramanga

La Policía Metropolitana de Bucaramanga confirmó que avanza con celeridad la investigación del atentado sicarial ocurrido el pasado viernes en la carrera 27 con calle 45, frente a la librería Panamericana, donde se desarrollaba un foro político con precandidatos presidenciales del Centro Democrático.

El general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana, informó que ya se conformó un grupo especial para esclarecer el hecho.

“Ubicamos un equipo operacional con inteligencia, policía judicial y en articulación con la Fiscalía y el CTI. Vamos avanzando muy bien y podemos decir que ese caso lo vamos a resolver en muy pocos días”, señaló.

De acuerdo con el alto oficial, se trata de un hecho “emblemático” que ha generado gran rechazo entre la ciudadanía, por lo que la instrucción es actuar de forma inmediata.



“En menos de una semana vamos a tener capturados a los responsables de este caso que lamentamos profundamente por el punto en que se presentó”, aseguró Quintero.

El atentado, cometido por sicarios que dispararon contra un ciudadano que se movilizaba en una camioneta Nissan, desató alarma en Bucaramanga no solo por su ubicación en un sector céntrico, sino porque coincidió con el evento político en el que participaban las senadoras María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, así como Andrés Guerra y Paola Holguín.

Las autoridades mantienen un plan candado en diferentes sectores de la ciudad y refuerzan las labores de patrullaje, mientras la investigación avanza con análisis de cámaras de seguridad, entrevistas y otros elementos probatorios que permitan esclarecer móviles y autores materiales.