Atentado sicarial en Bucaramanga cerca de foro con precandidatos del Centro Democrático

Un atentado sicarial se registró hace pocos minutos en la carrera 27 con calle 45, frente a la librería Panamericana de Bucaramanga, en inmediaciones del lugar donde se desarrolla un foro político con la participación de los precandidatos presidenciales del Centro Democrático María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Andrés Guerra y Paola Holguín.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía Metropolitana, dos sujetos vestidos de negro que se movilizaban en una motocicleta Pulsar negra de placas AKF-19F dispararon contra un ciudadano que se desplazaba en una camioneta. Tras accionar el arma de fuego, los atacantes emprendieron la huida por la calle 45.

#Atención Atentado sicarial frente al lugar donde se realiza un foro de precandidatos del Centro Democrático en Bucaramanga dejó una persona herida. Un hombre que se movilizaba en una camioneta recibió varios impactos de bala #VocesySonidos pic.twitter.com/PORtkJud4v — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 19, 2025

Las autoridades no han confirmado aún la identidad de la víctima ni su estado de salud, y se encuentran desplegando un plan candado en el sector para dar con los responsables.



El hecho generó zozobra entre los asistentes al foro político que se realizaba en la zona, aunque la Policía aseguró que ninguno de los precandidatos ni los asistentes al evento resultaron afectados.

En desarrollo…