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Asesinan a pareja dentro de una vivienda en Girón; mujer estaba embarazada

Otro crimen se registró en San Gil donde fue atacado a tiros el administrador de un billar.

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