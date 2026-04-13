Asesinan a pareja dentro de una vivienda en Girón; mujer estaba embarazada

La noche de este domingo 12 de abril volvió a encender las alertas de seguridad en Santander con dos hechos violentos que se suman a la ola de homicidios registrada durante el fin de semana en el área metropolitana de Bucaramanga.

El primer caso se presentó en el municipio de Girón, donde se registró un doble homicidio en el barrio Villa de Los Caballeros, en la calle 3B con carrera 17. Hombres armados que se movilizaban en motocicleta irrumpieron en una vivienda y dispararon contra una pareja.

Las víctimas fueron identificadas como Alex Manuel Zúñiga Martínez, de 24 años, y Caroline Michelle Ortega Acosta, de nacionalidad venezolana y en estado de embarazo. De acuerdo con las primeras hipótesis, el crimen estaría relacionado con un posible ajuste de cuentas.

Horas más tarde, en San Gil, fue asesinado Víctor Ortega Castillo, administrador de un billar ubicado en el segundo piso del sector conocido como La Isla, sobre la vía que comunica a ese municipio con Socorro. Según testigos, se escucharon varios disparos y posteriormente observaron a un hombre armado salir del lugar y huir en motocicleta junto a un cómplice, en dirección a Bucaramanga.



La víctima fue auxiliada por empleados y personas que se encontraban en el sitio y trasladada a un centro asistencial, donde falleció debido a la gravedad de las heridas. Ortega Castillo, residente en San Gil, llevaba apenas un mes administrando el establecimiento junto a su esposa y un socio. Las autoridades adelantan la revisión de cámaras de seguridad para identificar a los responsables.

Estos hechos se suman a una seguidilla de ataques sicariales ocurridos durante el fin de semana en Bucaramanga y Floridablanca.

Uno de los casos se registró en la carrera 17 con calle 45, en la parte posterior del sector de La Rosita, donde fue asesinado Junior Gonzalo Ayala Argüello. La víctima se movilizaba en motocicleta cuando fue interceptada por dos hombres armados que le dispararon en repetidas ocasiones.

Publicidad

En otro hecho, en el barrio Cristal Alto, un ataque sicarial dejó inicialmente tres personas heridas; sin embargo, dos de ellas fallecieron, una en el lugar y otra en la Clínica FOSCAL debido a la gravedad de las lesiones. Las demás víctimas permanecen bajo observación médica.

También en el sector de La Rosita se reportó un intento de sicariato en el que un hombre resultó herido tras ser atacado a bala. Los agresores huyeron del lugar, generando temor entre los habitantes.

Por su parte, en Floridablanca, un hombre fue asesinado en el barrio Getsemaní tras ser atacado con arma de fuego. La víctima ingresó sin signos vitales a la Clínica FOSCAL. Por este caso, las autoridades reportaron la captura de dos presuntos responsables.

Publicidad

A estos hechos se suma otro homicidio ocurrido en la calle 68 entre carreras 9 y 10, donde una persona fue atacada en vía pública y falleció minutos después en un centro asistencial.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer las causas y dar con los responsables de estos hechos que enlutan a varias familias en Santander.