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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Inician cierres parciales viales en Santander por mantenimiento de vía San Gil – Bogotá

Inician cierres parciales viales en Santander por mantenimiento de vía San Gil – Bogotá

Comunidades de la ruta de Los Comuneros mantienen protesta por el mal estado de la vía a Bogotá.

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