Inician cierres parciales viales en Santander por mantenimiento de vía San Gil – Bogotá

Desde este lunes 6 de abril de 2026 comenzarán a regir cierres parciales en la vía San Gil – Bogotá, a la altura del municipio de Socorro en Santander, por cuenta de trabajos de mantenimiento que se extenderán durante varios días.

Las intervenciones se concentran entre los puntos PR 102+230 y PR 105, en el sector conocido como El Terán, un corredor clave que conecta a los municipios de la provincia con la Troncal Central. Allí se adelantarán labores de fresado y reposición de la carpeta asfáltica, con el objetivo de mejorar las condiciones de la vía y la seguridad para quienes la transitan.

La principal afectación será en la movilidad. Durante la jornada, que inicia a las 6:00 de la mañana y se prolonga hasta finalizar las actividades diarias, el paso de vehículos estará restringido y solo se habilitará cada hora. En ese lapso, los conductores contarán con una ventana de 10 minutos por cada sentido, lo que podría generar represamientos, largas filas y retrasos, especialmente en horas de mayor tráfico.

La única excepción a esta medida será para las ambulancias en servicio de emergencia, que tendrán paso continuo mientras se desarrollan las obras.



Este tramo hace parte de la ruta 45A06, correspondiente al corredor Puente Nacional – San Gil, una vía estratégica para la conexión entre el sur de Santander y el interior del país.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan a los viajeros programar sus desplazamientos con anticipación, considerar rutas alternas y tener en cuenta posibles demoras. Para resolver inquietudes sobre los trabajos, también se habilitó la línea telefónica 304 638 6536.