Así será el calendario electoral para la elección atípica del alcalde de Bucaramanga

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, dio a conocer el borrador del calendario electoral para la elección atípica de alcalde de Bucaramanga, documento que fue remitido por la Registraduría Nacional del Estado Civil y que deberá ser oficializado mediante resolución en los próximos días.

Según explicó el mandatario, el proceso iniciará el 14 de octubre de 2025 con la apertura del registro de comités inscriptores de candidaturas apoyadas por grupos significativos de ciudadanos y de los comités promotores del voto en blanco, así como la publicación del censo electoral por parte de la Registraduría.

El 15 de octubre se abrirá el periodo de inscripción de candidatos por parte de partidos, movimientos políticos, grupos significativos de ciudadanos y comités promotores del voto en blanco. Dicho periodo se extenderá hasta el 29 de octubre, fecha límite para la inscripción de aspirantes.

Entre el 30 de octubre y el 6 de noviembre se permitirá la modificación de candidaturas inscritas, y el 8 de noviembre la Registraduría publicará el listado oficial de candidatos y lo remitirá a las autoridades competentes para la verificación de posibles inhabilidades.



Posteriormente, el 21 de noviembre se designarán los delegados del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el 28 de noviembre será la fecha límite para la designación de claveros y comisiones escrutadoras por parte del Tribunal Superior de Distrito Judicial, la Alcaldía y la Gobernación.

El 29 de noviembre vencerá el plazo para revocar inscripciones de candidatos inhabilitados, y el 2 de diciembre será la fecha límite para reemplazar aspirantes en caso de muerte o incapacidad física permanente.

De acuerdo con el calendario, el 4 de diciembre se publicarán las listas de jurados de votación, el 7 de diciembre será el último día para la postulación de testigos electorales, y el 12 de diciembre iniciará la inmunidad de los miembros de la Comisión Escrutadora, sus secretarios y claveros.

Finalmente, el 13 de diciembre deberán instalarse las comisiones escrutadoras y el domingo 14 de diciembre de 2025 se realizarán las elecciones atípicas para elegir al nuevo alcalde de Bucaramanga.

“Este es el borrador que me manda el registrador. Él debe sacar una resolución aprobándolo, no sé si le modificará algo, pero yo creo que es esto porque tiene que cumplir los dos meses establecidos por ley”, precisó el gobernador Díaz.