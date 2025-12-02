Ataque contra estación de Policía de Agua Clara, zona rural de Cúcuta, dejó un uniformado muerto

Un policía muerto, y otro herido, dejó un ataque a la estación de Policía del corregimiento de Agua Clara, en zona rural de la ciudad de Cúcuta, Santander, este martes.

El uniformado muerto fue identificado como Luis Alfredo Montero Angarita y el hecho se registró cuando hombres, que se movilizaban en una motocicleta, realizaron varias detonaciones de arma de fuego en contra de los uniformados.

También resultó lesionado el uniformado Jesús Andrey Meneses Rodriguez, quien presenta lesiones en extremidades inferiores.

Autoridades investigan el hecho y hay que decir que en la zona tiene ingerencia el frente Urbano Carlos Germán Velazco Villamizar.