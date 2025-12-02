En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Ataque contra estación de Policía de Agua Clara, zona rural de Cúcuta, dejó un uniformado muerto

Ataque contra estación de Policía de Agua Clara, zona rural de Cúcuta, dejó un uniformado muerto

Otro uniformado resultó lesionado en el ataque, cuando hombres les dispararon desde una motocicleta.

